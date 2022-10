Tg Politico Parlamentare, edizione del 31 ottobre 2022

DAI RAVE AI SOTTOSEGRETARI, LE MISURE DEL CDM

Una stretta sui rave party, con confische, multe e pene che prevedono la reclusione. Fine dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario e rinvio della riforma Cartabia sulla giustizia. Sono queste le misure approvate dal Consiglio dei ministri. Nella riunione di Palazzo Chigi anche la lista dei sottosegretari. Silvio Berlusconi ottiene Francesco Paolo Sisto alla Giustizia e Valentino Valentini al ministero dello Sviluppo economico, ma perde il braccio di ferro su Giuseppe Mangialavori, il coordinatore calabrese di Forza Italia spinto da Licia Ronzulli che però Giorgia Meloni ha escluso dalle nomine di sottogoverno. L’esecutivo si riunirà nuovamente venerdì per approvare l’integrazione alla Nota di aggiornamento del Def con le nuove stime di finanza pubblica. Poi, tra metà e fine novembre arriveranno il quarto decreto aiuti per arginare i rincari delle bollette e la legge di bilancio. Notizie positive dai dati del Pil. L’Istat rileva una crescita del +0,5% nel terzo trimestre: i venti di recessione, per ora, possono attendere.

GIORGETTI: IN ARRIVO AIUTI A FAMIGLIE E IMPRESE

Il risparmio delle famiglie è “un asset cruciale”, una garanzia fondamentale per il futuro dell’Italia. Lo sottolinea Giancarlo Giorgetti alla giornata del risparmio, nel suo primo intervento pubblico da ministro dell’Economia. Il governo confermerà il proprio impegno nel ridurre il deficit e il debito pubblico, garantisce il numero uno del Tesoro, ma i prossimi provvedimenti in cantiere per arginare la corsa dei prezzi dovranno “difendere le famiglie e la competitività delle imprese”. Alla tradizionale assise organizzata dalle fondazioni bancarie ha partecipato anche il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che approva la politica monetaria della Bce: “Il rialzo dei tassi- ribadisce- deve proseguire per fermare l’inflazione”.

UCRAINA, NAVI DEL GRANO GRAZIE A ONU E TURCHIA

Dodici navi cariche di grano sono partite oggi dall’Ucraina, nonostante la Russia abbia sospeso l’accordo sulle esportazioni di cereali. Le delegazioni dell’Onu e della Turchia hanno favorito l’uscita dei cargo dai porti ucraini sul Mar Nero. Il transito delle materie prime attraverso i corridoi di solidarietà prosegue, e le Nazioni Unite mettono in guardia il Cremlino in quanto le navi mercantili non possono essere considerate obiettivi militari. Intanto, i nuovi attacchi missilistici russi che si sono concentrati su Kiev hanno lasciato l’80% dei residenti senza acqua.

IL RITORNO DI LULA, BATTE BOLSONARO ALLE ELEZIONI

Lula è il nuovo presidente del Brasile: ha battuto Bolsonaro al ballottaggio. “Hanno cercato di seppellirmi, ma sono risorto. Oggi l’unico vincitore è il popolo”, ha detto. Per lui è un grande ritorno al vertice del paese sudamericano, dopo anni di inferno, con le accuse di corruzione, il processo e la condanna a 12 anni poi annullata. La premier Giorgia Meloni si è congratulata con Lula: “Italia e Brasile continueranno a lavorare insieme nel nome della storica amicizia tra i nostri popoli e per affrontare le sfide comuni che ci aspettano”, ha scritto sui social. Il nuovo presidente brasiliano, nel suo primo discorso, ha preso un impegno sull’ambiente: “Monitoreremo e sorveglieremo l’Amazzonia- promette- siamo pronti a combattere ogni attività illegale”.

