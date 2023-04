Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 aprile 2023

MATTARELLA: GUERRE DI AGGRESSIONE FUORI DALLA STORIA

“Sono fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza dei secoli scorsi che conducono a guerre di aggressione”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce ancora una volta la follia della guerra russa all’Ucraina. Parlando all’Università di Ferrara, Mattarella spiega che gli Atenei “devono aiutare i giovani a comprendere e governare i nuovi scenari”. Un accenno anche al tema migranti. Tra circa 30 anni, osserva, l’Africa avrà una popolazione quattro volte quella dell’Europa. “Serve un nuovo impegno”, esorta il capo dello Stato perché il mondo ormai è “una comunità unica”. Durante la cerimonia la ministra Anna Maria Bernini ha lanciato l’idea di un Erasmus interno tra le università italiane come tra gli Stati europei.

25 APRILE, LE OPPOSIZIONI SFIDANO LA RUSSA

Le opposizioni sfidano il presidente del Senato Ignazio La Russa con una mozione per celebrare il 25 aprile “nel rispetto della verità storica”. La mozione arriva dopo le parole di La Russa su via Rasella ed è sottoscritta da tutti i capigruppo d’opposizione, che chiedono di discuterla in aula già questa settimana. Il testo cita le parole di Liliana Segre: “La commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità condivisa”. Intanto, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando di fascismo dice che “Mussolini ha fatto più danni che cose utili”.

VIGILANZA RAI, BARBARA FLORIDIA ELETTA PRESIDENTE

È Barbara Floridia la nuova presidente della commissione di Vigilanza Rai. La senatrice del Movimento 5 stelle è stata eletta con 39 voti su 42. Nata a Messina, Floridia ha 46 anni ed è senatrice dal 2018. In questa seconda legislatura ricopre anche il ruolo di capogruppo del Movimento a palazzo Madama. Laureata in Lettere moderne, è insegnante di liceo e con il governo Draghi è stata sottosegretaria all’Istruzione. Succede ad Alberto Barachini ed è la seconda donna alla guida della bicamerale, dopo Rosa Russo Iervolino, quasi quaranta anni fa. A completare i vertici della commissione, tutti al femminile, altre due donne elette vicepresidenti. Sono Maria Elena Boschi del Terzo polo e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia.

GIOVEDÌ GLI STATI GENERALI DELLA CULTURA NAZIONALE

Superare l’egemonia cultura della sinistra, riscoprire l’esistenza di una “cultura nazionale” e scardinare il cliché che non esista. La destra lancia gli Stati Generali della Cultura nazionale, in programma giovedì a Roma. Tra i molti invitati anche il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. E poi ancora esponenti del mondo di cinema, teatro, televisione e musica. Nelle tavole rotonde si parlerà di patria e nazione, difesa dell’identità nazionale e italiana, famiglia e politiche a suo sostegno, radici cristiane e cristianofobia, natura ed Europa. “L’egemonia culturale della sinistra ha fallito il suo obiettivo”, commenta uno degli organizzatori, il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese. “Ora vogliamo ridare energia alla cultura nazionale”.

