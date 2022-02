Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 febbraio 2022

APPELLO DEL PD AI PARTITI: ORA LE RIFORME

Un anno per le riforme: dalla giustizia alla legge elettorale. Le capigruppo del Pd a Montecitorio e a Palazzo Madama, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno scritto ai presidenti delle Camere chiedendo una specifica sessione di dibattito parlamentare sull’agenda politica emersa dal discorso di insediamento del presidente Sergio Mattarella. Enrico Letta si appella a tutti i partiti auspicando un accordo sulle riforme, da attuare da qui alla fine della legislatura. Il segretario del Partito democratico vuole dare seguito agli impegni evocati da Sergio Mattarella nel corso del giuramento perché, sottolinea, “li abbiamo applauditi con scroscianti e ripetute ovazioni. Se rimanessero lettera morta, la politica tutta perderebbe forza”. Il capo politico del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. “Siamo compatti per rilanciare il governo”, dice al termine del colloquio. Quanto alle riforme, Conte più che un patto di legislatura preferisce parlare di “patto per i cittadini”.

COVID, SPERANZA: FINALMENTE NUMERI MIGLIORANO

Per la prima volta da molte settimane i numeri della lotta al Covid stanno migliorando. Il ministro della Salute Roberto Speranza è fiducioso sull’evoluzione della pandemia: l’Italia è ormai arrivata al punto di svolta. La fase diversa si sta aprendo grazie alla campagna vaccinale: il 91% delle persone ha almeno una dose, l’88% due e quasi 35 milioni hanno fatto il booster. Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Così come è in calo l’incidenza settimanale dei casi e l’indice Rt, ora a 0,93.

IL PIANO DI INTESA: 22 MLD AI SOCI E NO FUSIONI

Il nuovo piano Intesa Sanpaolo prevede una distribuzione agli azionisti nel prossimo quinquiennio di oltre 22 miliardi di euro. Approvato il bilancio 2021: l’utile è in crescita del 19% a 4,2 miliardi. L’amministratore delegato, Carlo Messina, ha annunciato che la banca non sta considerando alcuna acquisizione o fusione, quindi il capitale in eccesso sarà utilizzato con una strategia diversa. Intanto, sono ore d’attesa nel mondo finanziario. Si stringe il cerchio attorno al Monte dei Paschi di Siena: il Tesoro – socio di maggioranza – ha deciso la sostituzione del manager Guido Bastianini, nonostante la contrarietà di Lega, 5 Stelle e buona parte del Pd. Lunedì è previsto il cda dell’Istituto senese.

PAPA: SENZA FRATELLANZA CROLLA TUTTO

Alla giornata della fratellanza, Papa Francesco rilancia un messaggio di solidarietà: “Non è il tempo dell’indifferenza, o siamo fratelli o crolla tutto”, è il richiamo di Bergoglio. Il Papa invita a guardare quel che succede nelle piccole guerre come “in questa terza guerra mondiale a pezzetti, dove i bambini non hanno nè cibo nè istruzione”. Sui suoi account social, Bergoglio ha poi annunciato che domenica sera sarà a ‘Che tempo che fa’, la trasmissione di Rai Tre condotta da Fabio Fazio.

