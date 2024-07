tg-politico-parlamentare,-edizione-del-4-luglio-2024

SANTANCHÈ, CHIESTO RINVIO A GIUDIZIO PER FALSO IN BILANCIO

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre 16 persone. Tra queste ci sono la sorella, la nipote e il compagno Dimitri Kunz. L’accusa è di falso in bilancio nel caso Visibilia, il gruppo fondato dalla senatrice di Fratelli d’Italia e dal quale ha dismesso cariche e quote nel 2022. Sulla ministra Santanché pende già una richiesta di rinvio a giudizio per la presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps per la gestione della cassa integrazione nel periodo Covid. “Cosa aspetta Meloni a chiedere le sue dimissioni?”, domanda il Pd. Mentre il vicepremier Antonio Tajani resta garantista: “Aspettiamo di vedere cosa succederà”, dice il ministro degli Esteri.

SALVINI REPLICA A MATTARELLA: “IN ITALIA DITTATURA MINORANZE”

“No all’assolutismo di Stato e a un’autorità senza limiti, le maggioranze non violino i diritti delle minoranze”. Duro monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri a Trieste nel suo intervento alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia. Parlando delle riforme, il capo dello Stato invita a non cedere “a sensibilità contingenti della contesa politica”. “Assolutismo della maggioranza? Semmai in Italia c’è la dittatura delle minoranze”, replica il leader della Lega Matteo Salvini. “Il capo dello Stato va sempre rispettato, non tiriamolo da una parte o dall’altra”, è il commento dell’altro vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Fonti Lega hanno poi precisato che “Salvini ha grande stima di Mattarella”.

LAVORO. MELONI: “NUOVI ISPETTORI, RADDOPPIEREMO CONTROLLI”

Oltre 1.600 ispettori in più per aumentare i controlli sui luoghi di lavoro, in particolare nel settore agricolo, a contrasto dello sfruttamento e degli infortuni. Li ha annunciati la premier Giorgia Meloni durante un convegno dedicato alla Camera. I nuovi ispettori andranno quindi a “raddoppiare quelli in servizio”, ha aggiunto la premier. Sul tema è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Per il guardasigilli “le norme penali spesso non sono efficaci. Il primo elemento di deterrenza- dice Nordio- è quindi il controllo e occorre potenziarlo”. Infine, per il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, “non esiste un numero accettabile di vittime di incidenti sul lavoro, ogni numero è affiancato dalla parola ‘troppo’”.

CYBERSICUREZZA. GLI ATTACCHI ALLE PMI AUMENTATI DEL 625%

Nel 2023 gli attacchi informatici alle imprese sono aumentati del 625%. Lo segnala l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osservando che le incursioni sono generate in prevalenza da aree russofone. Il sottosegretario alla Editoria Alberto Barachini ha presentato una campagna istituzionale sulla cybersicurezza rivolta alle imprese. L’obiettivo, dice, è “aumentare la consapevolezza dei rischi”. Barachini sollecita “le aziende a denunciare perché molte tentano di risolvere la questione in proprio per evitare che vengano raccontate come fragili all’esterno”. Per il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza, Bruno Frattasi, le imprese devono “irrobustire la propria sicurezza digitale, anche attraverso la formazione”.

