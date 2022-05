Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 maggio 2022

MASCHERINE AL LAVORO, RESTA L’OBBLIGO NEL PRIVATO

Le mascherine restano obbligatorie sul lavoro, sia al chiuso che all’aperto, fino al 15 giugno. Lo ha confermato il vertice tra governo, sindacati e imprese che ha prorogato il protocollo condiviso anti-Covid negli ambienti di lavoro. L’obbligo sarà valido solo nel settore privato in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, tranne quanto l’attività lavorativa si svolga in modo individuale. Per il pubblico si dovrà far riferimento alla circolare del ministero della Pubblica amministrazione diffusa dal ministro Renato Brunetta.

DRAGHI: RUSSIA FERMI SUBITO OSTILITA’

Bisogna continuare ad aiutare l’Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità. Il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine dell’incontro bilaterale a Roma con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ricorda che la comunità internazionale è ad un bivio decisivo, un momento cruciale per porre fine all’aggressione russa. Kishida ha ricordato che Giappone e Italia sono unite nell’attuare sanzioni dalla severità senza precedenti. Per il premier italiano la priorita’ nell’immediato e’ raggiungere aree di tregua che consentano l’evacuazione dei civili.

UE CHIEDE PIU’ SANZIONI MA SI DIVIDE

Non c’è accordo tra gli Stati sulle nuove sanzioni alla Russia. La richiesta della presidente Ursula von der Leyen che comprendeva il divieto totale d’importazione di petrolio russo e sanzioni anche per il capo della Chiesa ortodossa, il patriarca Kirill, e’ stata respinta da Ungheria e Slovacchia che vorrebbero delle deroghe. La decisione sul nuovo pacchetto di sanzioni è stata rimandata a domani o a venerdì.

MATTARELLA: LA PACE È VOCAZIONE DELL’ITALIA, LA CULTURA UNISCE

“La pace è la vocazione della politica di difesa italiana”. Lo ricorda Sergio Mattarella in un messaggio per il 161° anniversario dell’Esercito Italiano. Il presidente della Repubblica è da ieri in Portogallo per il Cotec Europa. “La crisi della pandemia e la guerra – ha detto – ci dicono quanto è fondamentale la cooperazione”. La cultura e l’innovazione tecnologica, ha ribadito il capo dello Stato, “rappresentano strumenti di dialogo, pace e futuro”.

MELILLO PROCURATORE ANTIMAFIA, SCONFITTO GRATTERI

Giovanni Melillo, numero uno della Procura di Napoli, è il nuovo Procuratore nazionale Antimafia. La nomina ha spaccato i consiglieri del Csm. Una parte avrebbe preferito il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Melillo, in passato capo di gabinetto di Andrea Orlando al ministero della Giustizia, succede a Federico Cafiero De Raho, in pensione da febbraio. Per Nino Di Matteo, il Csm ha fatto “una scelta che isola ancora di piu’ Gratteri” nella sua lotta alle mafie.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 maggio 2022 proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento