Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 novembre 2022

SFIDA A DISTANZA PER LA PACE

Si annuncia una sfida a distanza. Due città , due piazze, ma soprattutto due modi diversi di intendere e chiedere la “pace”. A quasi nove mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, domani sono in programma a Roma e Milano due manifestazioni per chiedere il cessate il fuoco. Il corteo della capitale, che ha la benedizione del Vaticano, vedrà partecipare molte associazioni pacifiste e partiti del centrosinistra. Parteciperanno numerosi esponenti del Movimento Cinquestelle, a partire dal presidente Giuseppe Conte, uno dei primi politici a chiedere una “grande manifestazione nazionale per la pace”. A Milano saranno in piazza al grido di ‘Slava Ukraini’ i politici del terzo polo: Carlo Calenda, Matteo Renzi, Pier Ferdinando Casini, Letizia Moratti. “A Milano non chiederemo la resa dell’Ucraina”, dice Calenda, accusando i manifestanti romani di essere troppo vaghi nella loro richiesta di “cessate il fuoco”.

A ROMA GLI ATTIVISTI PER IL CLIMA IMBRATTANO VAN GOGH

Gli attivisti di ‘Ultima generazione’ tornano in azione con due incursioni in contemporanea a Roma per lanciare un nuovo grido d’allarme sui cambiamenti climatici. Un gruppo di militanti ha bloccato la tangenziale est all’altezza di via Salaria. Nel frattempo un altro gruppo, formato da 4 attivisti, è entrato a Palazzo Bonaparte dove è allestita la mostra dedicata a Van Gogh. Una volta dentro, i giovani hanno lanciato una zuppa di piselli sul vetro di protezione de ‘Il seminatore’, dipinto del 1888 dell’artista fiammingo. Gli attivisti si sono poi ‘incollati’ a una parete, singolare forma di occupazione.

CAMBIA IL SUPERBONUS

Il governo a guida Giorgia Meloni mette mano anche al superbonus. La misura di sostegno al settore dell’edilizia cambia veste. Il rimborso per la “manutenzione straordinaria” non sarà più del 110% ma scenderà al 90% e saranno incluse anche le villette unifamiliari ma soltanto se “prime case”. In quest’ultimo caso il beneficio sarà legato al reddito che sarà molto stringente. Si parla di un tetto di 15mila euro che cresce con l’aumentare dei componenti familiari. Le novità sono contenute nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) approvata dal consiglio dei ministri.

MATTARELLA RICORDA LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Il 4 Novembre diventi “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”. É l’auspicio espresso dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle cerimonie all’Altare della Patria in Piazza Venezia e a Bari al Sacrario militare dei Caduti. La ricorrenza del 4 Novembre – spiega il capo dello Stato- ad oggi non prevede ufficialmente una data per la celebrazione dei corpi armati. Per prassi si festeggia nel giorno dell’Unità . Ricordando il conflitto in Ucraina, il presidente invita a “non abituarsi alla guerra”, sottolineando che è stata l’Unione tra i Paesi europei “l’antidoto ai nazionalismi”, “il presidio più forte per la pace, la sicurezza e la prosperità del Continente”.

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 4 novembre 2022 proviene da Ragionieri e previdenza.

