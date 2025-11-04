tg-politico-parlamentare,-edizione-del-4-novembre-2025

MORTO L’OPERAIO SOTTO LA TORRE DEI CONTI, DOMANI A ROMA LUTTO CITTADINO

Non ce l’ha fatta Octay Stroici, l’operaio che è rimasto per una giornata intera sotto le macerie della Torre dei Conti, crollata ieri a Roma vicino ai Fori imperiali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime “profondo dolore e cordoglio” e ringrazia “i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati nel tentativo di salvargli la vita”. Per la ministra del Lavoro Marina Calderone la scomparsa di Stroici “provoca un dolore enorme”. I pm indagano per disastro e omicidio colposo. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha proclamato per domani il lutto cittadino.

TENSIONE TRA LA FARNESINA E L’AMBASCIATA RUSSA

Alta tensione tra il governo italiano e l’ambasciata russa. A scatenare le polemiche è stata la portavoce del ministro degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, che ieri davanti al crollo della Torre dei conti ha detto: “Se sostiene ancora Kiev l’Italia crollerà del tutto”. Oggi torna all’attacco: “Sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine e un peccato”, ribadisce. “Parole squallide e preoccupanti” per la Farnesina, che ha convocato l’ambasciatore russo. Condanne bipartisan, anche Matteo Salvini chiede “silenzio e rispetto”. Mosca non fa un passo indietro e tramite i suoi diplomatici a Roma parla di “esecrabile campagna anti russa promossa da Roma”.

“IMPATTO NULLO”, CONFINDUSTRIA BOCCIA LA MANOVRA

Confindustria boccia la manovra. Nella seconda giornata di audizioni in Parlamento, gli industriali lamentano “una legge di bilancio sostanzialmente ‘a saldo zero’, senza impatto significativo sul Pil”. Pur riconoscendo la bontà di “scelte importanti, come quelle su iperammortamento e Zes Unica”, per il direttore generale di Confindustria, Maurizio Tarquini, la manovra “non ha la dimensione adeguata a rilanciare la competitività delle imprese” e contiene “misure fiscali penalizzanti e incerte”. Mancano inoltre “misure specifiche per affrontare l’emergenza abitativa”, sostengono gli industriali, che auspicano “una rimodulazione del Pnrr” e “interventi per contrastare il caro energia”.

4 NOVEMBRE, GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

Si celebra oggi, 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del milite ignoto all’altare della patria di Roma. Presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mattarella ha evidenziato come l’attuale scenario imponga la necessità di “creare una comune forza di difesa europea”. Analogamente, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso la “profonda gratitudine istituzionale” per la dedizione, il coraggio e l’alta professionalità dimostrate dalle forze armate, tanto in Italia quanto nelle missioni internazionali.

