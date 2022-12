Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 dicembre 2022

PUTIN: ARMI NUCLEARI STRUMENTO DI DIFESA

L’operazione militare russa in Ucraina può diventare “un processo a lungo termine”, ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, che torna a ribadire che la Russia lotterà per difendere i propri interessi con tutti i mezzi a disposizione.

Putin lamenta che l’Occidente tratta la Russia come un Paese di seconda classe, ma Mosca è pronta a difendere i suoi alleati con ogni mezzo. Putin ha sottolineato che cresce la minaccia nucleare, anche se la Russia considera le atomiche solo come strumento di difesa. Torna a parlare anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, secondo il quale “gli Stati Uniti non hanno né incoraggiato né consentito agli ucraini di colpire all’interno della Russia”.

CEI A CARITAS A FAVORE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il contrasto alla povertà è una priorità per il nostro Paese”, dicono Caritas italiana e Cei in un documento congiunto sulla povertà in Italia. Sostenere le famiglie e le persone in difficoltà economica deve essere una indiscutibile priorità per chiunque abbia a cuore il benessere del nostro Paese, soprattutto in un momento di crisi energetica e di galoppante inflazione”, spiegano. Per questo, in occasione della chiusura dei termini per la presentazione degli emendamenti alla Legge di bilancio 2023, la Caritas italiana e l’Ufficio Cei ribadiscono che, “in quanto diritto di cittadinanza, occorre garantire alle persone in povertà una misura di sostegno, come accade in tutti i Paesi europei, nel rispetto della dignità di ciascuno”.

CGIL E UIL CRITICANO LA MANOVRA

Ancora incontri a Palazzo Chigi per cercare di approvare la manovra entro fine dell’anno ed evitare l’esercizio provvisorio. La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi i sindacati per ascoltare le richieste di modifica. Forti critiche al termine del colloquio da parte di Cgil e Uil, più conciliante la Cisl. “La gente è arrabbiata, il governo risolva i problemi”, commenta il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. La premier ha dato disponibilità ad aprire una serie di tavoli e di confronti ma “con i tavoli non si pagano le bollette e non si mangia”, sostiene il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, plaude invece la scelta del governo di aprire da gennaio tavoli su sicurezza, pensioni ed extraprofitti. “Le risorse sono limitate ha risposto la Meloni ai sindacati – il governo deve fare delle scelte”.

ABODI: NO ALLE RATEIZZAZIONI NEL CALCIO

“Nessun trattamento esclusivo” per le società di calcio, “sono imprese come le altre. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha risposto così al Question Time della Camera sulla rateizzazione chiesta da alcuni club di Serie A per i debiti fiscali da pagare entro il 22 dicembre. Parole condivise da Giorgia Meloni: “Lo scudo per le società sportive è insostenibile”, ha commentato il presidente del Consiglio durante una riunione con i capigruppo di maggioranza. Della stessa opinione il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha confermato “regole uguali per tutti”.

