Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 ottobre 2022

UCRAINA, BIDEN AVVERTE SUL RISCHIO NUCLEARE

Il presidente americano Joe Biden avverte sul rischio di un Armageddon nucleare, innescato da Vladimir Putin. “Lo conosco bene, è uno che non scherza”, ha detto Biden, secondo il quale per la prima volta dalla crisi dei missili Cubani del 1962, ci si puo’ trovare a fronteggiare la minaccia di un’atomica. Del rischio nucleare ha parlato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice di Praga. “Siamo sull’orlo di un disastro a causa della cattura della centrale di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe”, ha detto Zelensky. Intanto il presidente turco Erdogan ha chiamato Putin ed ha ribadito che la Turchia è pronta a una mediazione tra Russia e Ucraina. “La guerra danneggia tutti”, ha detto Erdogan.

NOBEL PER LA PACE A ATTIVISTI BIELORUSSI

L’attivista bielorusso Ales Bialiatski, l’organizzazione non governativa russa Memorial, e il Centro per le libertà civili in Ucraina sono i vincitori del Nobel per la pace 2022. Nella motivazione, comunicata durante una conferenza stampa a Oslo si evidenzia che i vincitori rappresentano la società civile dei loro Paesi e si sono impegnati per anni nella difesa dei diritti fondamentali delle persone. Il premio, ha sottolineato il presidente della giuria del Nobel, Reiss-Andersen, è allo stesso tempo un riconoscimento degli sforzi per documentare crimini di guerra e abusi di potere.

MELONI CONTRO LE ‘INGERENZE’ D’OLTRALPE

Giorgia Meloni chiede al governo francese di smentire le parole della ministra Boone sul rispetto dei diritti in Italia. La titolare degli Affari europei di Parigi ha detto che il governo di Macron sarà molto attento al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto in Italia dopo la vittoria del centrodestra. Per la presidente di Fdi il Governo francese deve smentire immediatamente queste parole, “che somigliano troppo – dice – a una inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano, membro dell’Unione Europea”. Continua intanto il totoministri nel centrodestra. La Lega chiede le sia attribuito il dicastero alla famiglia e alla natalita’.

TORNA IN PIAZZA IL SINDACATO

Torna in piazza il sindacato. Lo farà sabato 8 ottobre, ricordando l’assalto squadrista di un anno fa alla sede della Cgil. E lo faranno sabato 22 ottobre la stessa Cgil, con Cisl e Uil, per fermare la strage quotidiana che ogni giorno avviene nei luoghi di lavoro. Dall’inizio del 2022 sono più di 700 i morti sul lavoro, più di 400.000 le denunce di infortuni, con una crescita di più del 7% delle denunce di malattie professionali. Lo scorso anno le ispezioni nelle aziende hanno evidenziato irregolarità per il 69% delle imprese controllate”, ha sottolineato il numero uno della Cisl Luigi Sbarra.

