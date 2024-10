Tg Politico Parlamentare, edizione del 7 ottobre 2024

MELONI RICORDA IL 7 OTTOBRE: “ISRAELE HA DIRITTO A DIFENDERSI”

Roma ricorda la strage del 7 ottobre con una cerimonia blindatissima nella sua sinagoga. Presente Giorgia Meloni e con lei tanti politici. “Israele deve difendersi- dice la premier- ma rispetti il diritto umanitario”. Il rabbino capo, Riccardo Di Segni, ha espresso “gratitudine al governo che ci protegge con ogni mezzo”. Amarezza nelle parole del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Dopo un anno la “rabbia è aumentata”, ha detto, perché “è tornato l’odio fomentato da un antisemitismo atavico”. In difesa degli ebrei “noi ci siamo”, ribadisce il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

PAPA: “GUERRA E’ SEMPRE SCONFITTA, FAR TACERE LE ARMI”

“Un anno fa è divampata la miccia dell’odio”. Il papa scrive ai cattolici del Medio Oriente, nel giorno dell’anniversario dell’attacco terroristico in Israele. Il santo padre ha indetto una giornata di preghiera e di digiuno per la pace. Francesco ha denunciato la “vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei Paesi più potenti di far tacere le armi”. La guerra “è una sconfitta- ha detto ancora il papa- le armi non costruiscono il futuro ma lo distruggono”. Infine l’invito “ai figli delle antiche Chiese: diventate testimoni della forza di una pace non armata”.

LE DESTRE EUROPEE A PONTIDA PER SALVINI

Matteo Salvini riparte da Pontida. Sul pratone caro ai leghisti hanno sfilato gli alleati europei del vicepremier. “Non è un crimine difendere i confini” lo slogan di questa edizione. Sul palco a dar man forte a Salvini in vista del processo Open Arms si sono succeduti i leader delle destre arrivati da Austria, Olanda, Portogallo, Spagna, Repubblica Ceca. Ospite d’onore il premier ungherese Viktor Orban. “Se andrò in galera lo farò a testa alta- ha detto Salvini- si può processare un uomo, ma non le sue idee”. Presente anche il generale Roberto Vannacci, acclamato dai militanti della Lega. All’orizzonte, ha assicurato l’eurodeputato non c’è un suo partito. “Resto con Salvini- ha detto- sono fedele alla parola data”.

RICERCA, AL SENATO CELEBRAZIONE 25 ANNI INGV

Palazzo Madama celebra i 25 anni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. “L’Istituto è un ente di grande valore strategico- ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa- con la sua azione di monitoraggio dell’azione sismica e vulcanica è una costante e preziosa risorsa al servizio dei cittadini”. Per il senatore Antonio De Poli gli scienziati dell’istituto sono “i migliori ambasciatori della ricerca italiana nel mondo”. Il presidente Carlo Doglioni invita a “guardare al futuro. L’Istituto- dice- deve crescere in termini di infrastrutture e di personale. Studiare la terra e i rischi naturali è fondamentale”.

