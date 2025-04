tg-politico-parlamentare,-edizione-dell’1-aprile-2025

LAVORO. DISOCCUPAZIONE AI MINIMI, CRESCONO OCCUPATI

La disoccupazione a febbraio cala al 5,9% dal 6,2% registrato a gennaio, un livello ai minimi da aprile 2007. Lo segnala l’Istat. I disoccupati diminuiscono di 79mila rispetto a gennaio e di 342mila rispetto a un anno fa. Gli occupati crescono di 47mila unità, mentre il tasso di inattività è al 32,9%. La ministra del Lavoro Marina Calderone osserva che i dati confermano “un trend che premia le nostre politiche: cresce l’occupazione e scende la disoccupazione, nonostante un momento di grande incertezza a livello internazionale”. Per la ministra “sono numeri importanti, in attesa di ulteriori misure per incentivare il lavoro giovanile, quello femminile e l’occupazione nel mezzogiorno”.

MELONI: LE PEN? NESSUNO CHE ABBIA A CUORE LA DEMOCRAZIA GIOISCE

“Nessuno che abbia a cuore la democrazia possa gioire di una sentenza che colpisce il leader di un grande partito e toglie rappresentanza a milioni di cittadini”. A dirlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni parlando di Marine Le Pen, condannata a 4 anni e dichiarata ineleggibile per 5. La leader del partito francese di estrema destra Rassemblement national è stata giudicata colpevole per uso improprio di fondi europei. Meloni ha fatto sentire la sua vicinanza a Le Pen, aggiungendo che “non conosce il merito delle contestazioni, né le ragioni di una decisione così forte”. Anche il leader della Lega Matteo Salvini ha difeso l’amica e compagna di gruppo a Strasburgo: “Quella dell’Ue contro Marine – ha detto – è una dichiarazione di guerra”.

NORDIO: “AUMENTA DELINQUENZA MINORILE, FENOMENO VA STUDIATO”

“C’è una crescita esponenziale della delinquenza minorile ed è un fenomeno che va studiato”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio lancia l’allarme. In audizione di fronte alla commissione Segre sull’istigazione all’odio e alla violenza, il Guardasigilli dice che sono aumentati quegli “antipatici reati di bullismo, vandalismo e baby gang”. Per Nordio “è illusorio e utopistico” che debba occuparsene solo il governo: “Sono episodi più grandi noi- sottolinea- che devono essere studiati in modo approfondito”. Bisogna andare “al di là dell norme penali”, dice ancora, perché “la prevenzione e l’educazione vanno fatte in famiglia”.

ALLA CAMERA PROIEZIONE ‘NO OTHER LAND’, M5S: ISTITUZIONI NON CHIUDANO OCCHI

Proiezione alla Camera dei deputati del docufilm ‘No other land’ che racconta la difficile condizione dei palestinesi in Cisgiordania e delle aggressioni dei coloni israeliani. L’opera diretta e prodotta dal palestinese Basel Adra e dall’israeliano Yuval Abraham si è aggiudicata l’Oscar come miglior documentario. A portarla a Montecitorio è il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle: “Pensiamo sia un dovere che una delle più grandi istituzioni del nostro Paese faccia vedere questo film- ha detto il capogruppo, Riccardo Ricciardi- Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questo dolore”. Presente alla proiezione anche il leader del Movimento, Giuseppe Conte e l’attivista e presidente di AssoPace Palestina, Luisa Morgantini.

