Tg Politico Parlamentare, edizione dell’11 ottobre 2022

GUERRA E PACE, CENTROSINISTRA DIVISO

L’ex campo largo rischia di lacerarsi pure sulla guerra in Ucraina. Alle prese con la delicata partita delle alleanze nelle regioni e con l’idea di fare un’opposizione unitaria al governo Meloni, il Partito democratico, il Movimento 5 stelle e il Terzo Polo si dividono sulla manifestazione per la pace. Il primo ad appoggiare il corteo contro la deriva nucleare è stato Giuseppe Conte, annunciandolo direttamente dalla piazza rossa della Cgil. Carlo Calenda, invece, ha definito immorale una manifestazione che metta sullo stesso piano aggrediti e aggressori. Poi, è arrivata la proposta di Enrico Letta: un sit-in giovedì pomeriggio davanti all’ambasciata russa per chiedere il cessate il fuoco. “Noi non ci saremo”, fanno sapere i pentastellati, contrari a una dimostrazione con le bandiere di partito.

CINGOLANI: “IL RIGASSIFICATORE DI PIOMBINO È ESSENZIALE”

La sicurezza nazionale dipende dal rigassificatore di Piombino, su cui l’amministrazione locale di Fratelli d’Italia sta puntando i piedi. Parola del ministro uscente della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. La nave acquisita dal governo italiano per rigassificare il Gnl in arrivo dall’Africa dovrà restare per tre anni nel porto della cittadina toscana, “se non riusciremo a usarla – sottolinea Cingolani – sarà un suicidio”. Secondo l’amministratore delegato di Enel Francesco Starace, l’Italia potrà affrancarsi dal gas russo anche utilizzando le rinnovabili, con l’apporto delle batterie e delle reti digitali.

LAVORO, MELONI: “TOLLERANZA ZERO VERSO GLI SFRUTTATORI”

“Tolleranza zero verso chi pensa che in Italia gli esseri umani possano essere trattati come schiavi, tolleranza zero per chi non rispetta le regole e fa concorrenza sleale”. Lo scrive Giorgia Meloni commentando un caso di sfruttamento sul lavoro a Vigevano. Il personale è stato costretto a lavorare in condizioni igienico sanitarie precarie, giorno e notte, con turni da 10-15 ore, senza un giorno di riposo. Meloni ringrazia quindi la Guardia di finanza di Pavia per aver chiuso 3 opifici e arrestato i “caporali” cinesi accusati di sfruttare i loro connazionali.

MIGRANTI, RICOLLOCATI IN GERMANIA 74 RICHIEDENTI ASILO

Sono partiti oggi dall’Italia, diretti in Germania, altri 74 richiedenti asilo ricollocati nel quadro del nuovo Meccanismo volontario di solidarietà. Ne dà notizia il ministero degli Interni spiegando che “si tratta della seconda operazione, preceduta da un volo diretto in Francia effettuato lo scorso mese di agosto, curata dal Viminale in raccordo con la Commissione europea, l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni”.

