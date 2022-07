Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 luglio 2022

ASSASSINATO L’EX PREMIER GIAPPONESE SHINZO ABE

Sgomento e cordoglio a livello internazionale per l’assassinio dell’ex primo ministro del Giappone Shinzo Abe. L’ex capo del governo, il più a lungo in carica nella storia nazionale, è stato ferito a morte durante un comizio da un ex militare. L’uomo, arrestato, ha detto di aver sparato per uccidere. I partiti giapponesi hanno sospeso la campagna per le elezioni per la Camera alta del parlamento, previste domenica. Il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, esprime “il più profondo cordoglio del Governo e suo personale” e sottolinea che “l’Italia è sconvolta per il terribile attentato, che colpisce il Giappone, il suo libero dibattito democratico”.

COVID, L’APPELLO DI SPERANZA PER IL RICHIAMO AI FRAGILI

Il Covid rialza la testa. L’indice di trasmissibilità arriva a 1,4 contro l’1,3 della scorsa settimana. Si conferma quindi una crescita della circolazione del virus. In aumento anche l’occupazione dei posti letto negli ospedali. Gli esperti spiegano che “nessuna Regione è a rischio basso”. La Regione con il dato più alto di contagi è la Campania, seguono Puglia, Abruzzo, Umbria e Lazio. I dati spingono verso un’intensificazione della campagna di vaccinazione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiede più precauzione. In particolare nei luoghi al chiuso “resta raccomandata la mascherina”. Dal ministro un appello ai più fragili a non aspettare settembre e fare subito la quarta dose.

ISTAT: “CRESCONO I DIVARI, IUS SCHOLAE PER 280 MILA”

L’economia in Italia continuerà a crescere ma a ritmi più lenti rispetto allo scorso anno a causa dell’inflazione, dell’aumento dei prezzi e delle incertezze dovute al conflitto in Ucraina. È la fotografia scattata dall’Istat secondo il quale le prospettive nel 2022 sono di gran lunga più basse di quelle del 2021. Il rapporto annuale mette in evidenza una ripresa dell’occupazione che torna sui livelli pre-pandemici ma anche un incremento delle disuguaglianze, con i divari di genere e tra nord e sud che continuano a crescere. Infine, lo ius scholae. Secondo l’Istat ne avrebbero diritto 280 mila ragazzi stranieri, il 25% si trovano in Lombardia.

SICCITÀ STRUTTURALE, IN 30 ANNI ACQUA RIDOTTA DEL 19%

La siccità non è solo un fenomeno naturale ma è una emergenza strutturale trascurata per troppo tempo. Stefano Masini, direttore Ambiente di Coldiretti, sottolinea che l’Italia non ha investito in infrastrutture e bacini di accumulo. L’associazione chiede da tempo di realizzare un grande progetto di micro dighe e laghetti che servano da bacini di acqua, a disposizione dei territori quando si registrano situazioni di deficit. La conferma di una questione strutturale arriva anche dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che segnala come negli ultimi 30 anni la disponibilità di acqua si è ridotta del 19% e la tendenza è quella di una riduzione del 10% a breve termine e del 40% nel lungo termine.

