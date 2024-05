tg-politico-parlamentare,-edizione-dell’8-maggio-2024

LIGURIA. VENERDÌ L’INTERROGATORIO DI TOTI

Favori, soldi e voti. Barche, caviale, donne. Mazzette e regali in cambio di favori. C’è di tutto nell’inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti. Venticinque gli indagati dalla procura di Genova che ha individuato un sistema di potere corrotto. Al centro l’imprenditore Aldo Spinelli e il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Nel mirino della Finanza appalti e concessioni, sequestrati 570 mila euro. Toti sarà interrogato venerdì. Fratelli d’Italia e Lega restano freddi sul futuro del governatore di centrodestra. Il segretario di Forza Italia Antonio Tajani esprime dubbi sui tempi della magistratura: “Forse si poteva intervenire in un altro momento”, dice.

PREMIERATO AL SENATO, DA OPPOSIZIONE 3 MILA EMENDAMENTI

Il ddl sul premierato per l’elezione diretta del presidente del Consiglio arriva all’esame dell’aula del Senato. A Palazzo Madama è iniziata questa mattina la discussione generale. Il provvedimento, considerato dal governo la madre di tutte le riforme, è però atteso da oltre tremila emendamenti. Oltre 1.600 sono stati presentati dal Pd. La segretaria Elly Schlein promette battaglia e chiede ai senatori del partito di “fermare l’accelerazione voluta dal governo in cui si teme di manomettere la Costituzione”. Schlein ha quindi annunciato che una grande manifestazione di protesta contro la riforma si terrà a Roma il 2 giugno.

FONTANA PREMIA ALLA CAMERA MAMMA-CORAGGIO YLENIA MELLARO

Ha un cuore a metà, privo del ventricolo destro fin dalla nascita, e oggi è madre di due gemelli. Ylenia Mellaro, 36 anni, romana, è stata ricevuta e premiata oggi dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in vista della festa della mamma. A causa di una cardiopatia congenita, è stata costretta a un intervento di costruzione di un sistema di circolazione alternativo. Grazie agli specialisti del Bambino Gesù e del Gemelli a ottobre è diventata mamma di due gemelli, Claudio e Giulia, nati con un peso di 1,4 kg e in ottima salute. “Abbiamo voluto celebrare la festa della mamma con una donna coraggiosa e una bellissima famiglia”.

NATO, MELONI RICEVE STOLTENBERG

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Al centro del colloquio i temi di attualità dell’agenda atlantica nel contesto della preparazione

del vertice Nato di Washington in luglio. Meloni ha ribadito l’aspettativa italiana che a Washington possano essere adottate decisioni concrete in risposta alle sfide caratterizzanti il fianco Sud, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal concetto strategico della Nato.

ASSEMBLEA CONFCOOPERATIVE, FOCUS SU INFLAZIONE E LAVORO

La situazione per le imprese è difficile perché l’aumento dei tassi della Bce ha avuto “un effetto devastante”. Confcooperative riunisce l’assemblea nazionale e dice basta alla ‘tassa Lagarde’. La Bce tagli il costo del denaro altrimenti, sottolinea il presidente Maurizio Gardini, “la cura per l’inflazione rischia di uccidere il cavallo”. Le coop poi denunciano la difficoltà a reperire manodopera “di qualsiasi tipo” e chiedono al governo di contrastare le false imprese di ogni forma giuridica”. Infine un focus sull’annoso tema dei debiti con la Pa, con cui le cooperative “vantano crediti per 2,5 miliardi”. Intervengono all’assise il ministro delle Imprese Adolfo Urso che annuncia a breve la presentazione della legge annuale sulla concorrenza e il vicepremier Antonio Tajani che vuole confermare il taglio al cuneo e pensa a detassare anche festivi e straordinari.

