Tg Politico parlamentare, edizione di martedì 9 settembre 2025

MO, DENUNCIA DELLA SUMUD FLOTILLA VERSO GAZA: “COLPITI DA DRONE”

Durante la notte una delle imbarcazioni principali della Global Sumud Flotilla “è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone”. La denuncia arriva dagli organizzatori della missione umanitaria diretta verso Gaza. “Tutti i membri dell’equipaggio sono al sicuro”, hanno assicurato. La Family Boat, battente bandiera portoghese, trasporta i membri del comitato direttivo della Gsf, tra cui Greta Thunberg, ed è stata colpita mentre era ancorata in un porto tunisino, come confermano alcuni video delle telecamere a circuito chiuso presenti a bordo. Totalmente diversa la versione della Guardia nazionale della Tunisia, che ha dichiarato di non aver rilevato droni. Secondo il portavoce, ascoltato dall’Afp, l’incendio si sarebbe sviluppato “nei giubbotti di salvataggio presenti a bordo”. Indagini in corso.

MO, FLASH MOB A ROMA PER GIORNALISTI MORTI A GAZA

Flash mob dell’Odg nazionale a piazza Santi Apostoli contro il massacro di giornalisti a Gaza. Cronisti, parlamentari, personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della società civile hanno letto i nomi di chi ha pagato con la vita il racconto del genocidio in corso a Gaza. Accanto al palco, un grande manifesto con la scritta ‘non uccidete l’informazione’, i nomi dei reporter, la data e la causa della morte. Tanti i presenti provenienti dalla società civile e dal mondo della politica. Presenti esponenti di quasi tutti i partiti.

MANOVRA, SOSTEGNO A CETO MEDIO E IMPRESE: LE PROPOSTE DI FI

Ridurre l’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Detassare i premi di produzione. Abbassare l’Ires alle imprese che rafforzano il proprio patrimonio. Sono alcune delle 11 proposte messe nero su bianco da Forza Italia in una riunione guidata dal leader Antonio Tajani. Nei prossimi giorni gli azzurri incontreranno le categorie produttive e i sindacati. Nel corso del vertice è stata ribadita la volontà di discutere le proposte all’interno della maggioranza. “Puntiamo a sostenere il ceto medio e le imprese che investono”, ha affermato Tajani.

È MORTO STEFANO BENNI, UMORISMO E POESIA NEI SUOI LIBRI

Addio a Stefano Benni. È morto oggi, a 78 anni, lo scrittore bolognese autore di molti romanzi, racconti e poesie di successo. I titoli più celebri, tradotti anche all’estero, sono ‘Bar Sport’, ‘La compagnia dei celestini’, ‘Terra’, ‘Il bar sotto il mare’. “Figura poliedrica e anticonformista- dice il ministro della Cultura, Alessandro Giuli- voce originale della nostra letteratura”. Lo piange soprattutto la sua Bologna. Il sindaco, Matteo Lepore, lo ricorda per “storie che sono diventate parte della nostra memoria collettiva”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it