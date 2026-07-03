Tg Politico Parlamentare, edizione di venerdì 3 luglio 2026

CARBURANTI. STOP ALLO SCONTO SULLE ACCISE, DA DOMANI L’AUMENTO

Oggi scade lo sconto sulle accise sui carburanti introdotto dal governo contro il caro-prezzi provocato dalla guerra in Iran. Senza ulteriori proroghe, al momento non previste, il prezzo di benzina e gasolio da domani tornerà a salire. Il primo ‘taglio’ alle accise era stato varato a marzo e poi rinnovato a giugno. Il prezzo medio del gasolio salirà a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro/litro in autostrada. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro, 1,95 euro in autostrada. L’aumento immediato costerà agli automobilisti 3,05 euro in più per un pieno. Complessivamente i vari interventi sulle accise sono costati circa 2 miliardi di euro.

COVID. ‘MASCHERINE GATE’, FDI: “CONTE E PD RINUNCINO ALLO SCUDO”

Ancora polemiche sulla partita di mascherine acquistate dalla Cina durante la prima fase della pandemia Covid sotto il governo Conte. “Se l’ex premier e la sinistra sono così sicuri di aver fatto tutto secondo la legge -attacca il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami- allora rinuncino allo scudo che li solleva da ogni responsabilità”. Bignami ricorda la multa di 250 milioni di euro allo Stato frutto degli errori commessi dalla struttura commissariale guidata da Arcuri. “Conte e Arcuri non subiranno alcuna conseguenza grazie allo scudo che il governo Pd-Cinquestelle approvò con una norma ad hoc”, conclude Bignami annunciando un esposto alla Corte dei conti.

DOMANI IL PAPA NELL'”ISOLA DEI MIGRANTI”, ATTESA A LAMPEDUSA

Domani Leone XIV sarà a Lampedusa. La visita pastorale arriva tredici anni dopo la scelta di Papa Francesco di andare nell’isola come prima meta del suo pontificato. Un appuntamento altamente simbolico per lanciare un messaggio chiaro sul tema della migrazione. Il viaggio, che si concluderà nella mattinata, avrà tra i momenti più significativi una sosta al Cimitero, dove Prevost deporrà corone di fiori sulle tombe dei migranti e una sosta alla “Porta d’Europa”, il monumento in memoria dei morti in mare. Ultima tappa il Molo Favaloro per la benedizione della targa per intitolarlo a Papa Francesco e un incontro con i migranti. Prima di rientrare in Vaticano per la Santa messa.

GIOCO D’AZZARDO. NEL 2025 RECORD, PD: “FENOMENO ALLARMANTE”

“L’azzardo non è un gioco, ha un impatto sociale ed economico di cui lo Stato si deve occupare”. Lo sottolinea il deputato del Pd Stefano Vaccari, presentando il suo libro dal titolo ‘Non è un gioco, è azzardo’, nella sede della Cgil. Il parlamentare spiega che il fenomeno porta allo Stato 11,4 miliardi di gettito” e coinvolge “in forma patologica 1 milione e mezzo di famiglie”. Il settore, che cresce tra i giovani, nel 2025 ha visto una raccolta record di 165 miliardi. Per la segretaria confederale Cgil, Daniela Barbaresi, l’azzardo “produce danni sociali, sanitari ed economici”. La vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Simona Bonafe’, parla di “fenomeno allarmante”.

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