tg-politico-parlamentare,-l’edizione-del-12-luglio-2024

MELONI ALLA NATO: “L’ITALIA PUÒ ESSERE IL FIANCO SUD”

“Come Italia ci siamo concentrati sulla necessità di iniziare una nuova fase nell’attenzione al fianco sud dell’Alleanza atlantica”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice Nato. La premier, tra i capi di governo presenti a Washington, spiega che nelle conclusioni del vertice “c’è un pacchetto di misure” con “l’indicazione di un inviato del segretario generale Nato, ruolo per il quale l’Italia intende presentare la candidatura”. La premier, replicando alle accuse sull’invio di armi a Kiev, sottolinea di essere “fiera di aver fornito la difesa antiaerea all’Ucraina”. “Nazione aggredita”, ricorda. “La popolazione civile va difesa”, ribadisce.

NORDIO: “NESSUN COLPO DI SPUGNA SULL’ABUSO D’UFFICIO”

“Nessun colpo di spugna per i colletti bianchi”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, difende la sua norma che ha cancellato l’abuso d’ufficio. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dopo il via libera definitivo al ddl, il guardasigilli spiega: “Il nostro arsenale penale contro i comportamenti illeciti dei pubblici ufficiali è il più potente nella Ue. Molti atti illegittimi possono essere sanzionati” con “rimedi più efficaci, rapidi e deterrenti del reato eliminato”. Il ddl, aggiunge il ministro, “non incide sull’efficacia delle intercettazioni, si limita a tutelare dignità e privacy”. Nordio annuncia, a sorpresa, che quando avrà portato a termine le riforme lascerà il governo.

PIÙ POTERE ALLA SERIA A, ALLA CAMERA EMENDAMENTO MULÈ

Alla Camera via libera all’emendamento di Giorgio Mulè al dl Sport. La norma concede alla Lega calcio di Serie A più ‘peso’ nel Consiglio federale. Una riformulazione più ‘light’ ma che evita alla Figc sanzioni da Uefa e Fifa. In particolare, “le leghe sportive professionistiche” avranno diritto “a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali” tenendo conto “anche del contributo economico apportato al sistema sportivo”. Soddisfatto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia: “È la scossa che di qui a poco porterà al traguardo di un ampio processo riformatore”.

LA UE CONTRO ‘X’: “VIOLA REGOLE SU SERVIZI DIGITALI”

La Commissione europea è pronta a sanzionare X – l’ex Twitter di proprietà di Elon Musk – per non aver rispettato le regole del mercato digitale e aver ingannato gli utenti. Le violazioni sono state riscontrate in aree legate ai ‘dark pattern’, interfacce studiate per indurre gli utenti a compiere azioni indesiderate, alla trasparenza della pubblicità e all’accesso ai dati da parte dei ricercatori. X può difendersi rispondendo ai rilievi della Commissione. Se la decisione fosse confermata potrebbe comportare sanzioni per un importo fino al 6% del fatturato annuo mondiale del social. Secondo gli analisti si parla di circa 150 milioni di dollari.

