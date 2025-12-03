tg-politico-parlamentare,-l’edizione-del-3-dicembre-2025

UCRAINA. I COLLOQUI DI PACE APPESI A UN FILO

Ancora tensione tra Europa, Stati Uniti e Russia. Mosca accusa Bruxelles di ostacolare gli sforzi di pace americani per l’Ucraina. Per Putin l’adesione di Kiev alla Nato “è una delle questioni chiave” nelle trattative con gli Stati Uniti. In un clima di stallo diplomatico, si inseriscono le parole del vice premier italiano Matteo Salvini, che preme per il dialogo con Mosca. Salvini ha ribadito la necessità di “riaprire i ponti” con la Russia, “magari prima di altri”. Il governo, intanto, per voce della premier Meloni e del ministro Tajani, conferma la sua linea unitaria a sostegno dell’Ucraina.

DISABILITA’. MATTARELLA: PREGIUDIZI OSTACOLANO PARTECIPAZIONE

“Pregiudizi e stereotipi ne ostacolano la piena partecipazione alla vita della comunità”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Il Capo dello Stato ricorda che “la Costituzione garantisce a ogni donna e uomo l’esercizio dei propri diritti” ma spesso si tratta di “un percorso arduo per troppe persone con disabilità, che vivono condizioni di solitudine ed emarginazione”. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana sottolinea il “dovere di garantire dignità, diritti e piena partecipazione”.

OK DA CAMERA A DDL VALDITARA, SCHLEIN: GRAVE PASSO INDIETRO

L’approvazione da parte della Camera dal ddl Valditara è “un grave passo indietro”. Lo evidenzia la segretaria del Pd Elly Schlein, partecipando all’inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza delle donne voluta da Legacoop. Una violenza, sottolinea, che “non è un’emergenza ma un fenomeno strutturale che deriva dalla cultura patriarcale”. Per combatterla “non basta la repressione se manca la prevenzione che parte dalla scuola”. Il testo, che passa al Senato, riguarda l’educazione sessuo-affettiva a scuola per la quale si chiede il consenso dei genitori.

MANOVRA. VERSO ESAME EMENDAMENTI, DA BCE STOP SU ORO BANKITAIA

Si entra nel merito dell’esame della manovra in commissione Bilancio del Senato che, dopo la definizione degli emendamenti segnalati, passerà all’esame delle modifiche dalla prossima settimana. La premier Giorgia Meloni rivendica una legge che “contiene misure tangibili e efficaci” ma restano “nodi da sciogliere” come “il costo dell’energia”. Un alt arriva dalla Bce sulle riserve auree di Bankitalia che un emendamento Fdi vorrebbe far diventare di proprietà dello Stato. “Non è chiara la finalità della proposta”, dice la Banca centrale che invita il governo “a riconsiderarla”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it