Tg Politico parlamentare, l’edizione del 7 febbraio 2025

SALVINI: “ROTTAMAZIONE CARTELLE PER 10 MILIONI DI ITALIANI

Una nuova rottamazione delle cartelle per imposte, contributi e tasse dichiarati ma non pagati, in 120 rate mensili uguali, senza sanzioni e interessi. È la proposta di legge presentata dalla Lega alla Camera e al Senato, che per il leader Matteo Salvini può coinvolgere almeno 10 milioni di italiani. In conferenza stampa a Montecitorio il vicepremier parla di proposta “risolutiva, equa e giusta anche per lo Stato” e invita la maggioranza a “fare quadrato” sul progetto per assicurare un via libera veloce. “Vogliamo dare risposte a milioni di cittadini in difficoltà – sottolinea Salvini- non sono cittadini che hanno truffato il fisco, ma piccoli imprenditori in crisi, pensionati, commercianti e artigiani”.

VON DER LEYEN: “UE STA CON LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE”

La Corte penale internazionale garantisce alla giustizia i responsabili per i crimini internazionali e dà voce alle vittime in tutto il mondo. A difesa della Cpi interviene la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nei giorni caldi delle polemiche a seguito dell’annuncio delle sanzioni Usa volute da Donald Trump contro la Corte e il caso Almasri, con lo scontro tra Governo italiano e giudici dell’Aja. Von der Leyen ribadisce che la Cpi “deve poter perseguire liberamente la lotta contro l’impunità globale” e assicura che “l’Europa sarà sempre a favore della giustizia e del rispetto del diritto internazionale”. Martedì ci sarà un dibattito all’Europarlamento proprio sul tema del sistema di giustizia internazionale.

TORTORELLA. IL SALUTO ALLA CAMERA, DOMANI FUNERALE AL VERANO

La politica saluta Aldo Tortorella, partigiano e dirigente del Pci, scomparso ieri all’età di 98 anni. Oggi è stata allestita la camera ardente a Montecitorio dove hanno sfilato tanti esponenti della sinistra. A salutare il partigiano Alessio tra gli altri la capogruppo del Pd Chiara Braga, Ugo Sposetti, Vincenzo Vita, Luciano Violante, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli. E poi Piero Fassino, Walter Veltroni, Massimo D’Alema e Achille Occhetto, oltre al segretario della Cgil Maurizio Landini. Domani alle 9 è previsto l’ultimo saluto al tempietto egizio del cimitero romano del Verano.

GIORNATA CONTRO BULLISMO, 38% ITALIANI INSULTATI SUL WEB

Il 37,9% degli italiani ha vissuto esperienze di insulti e minacce sul web. Sono i dati che emergono in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Il 58% degli under 26 anni individua nel revenge porn il rischio maggiore in internet. Motivo per cui, spiega il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, “la scuola si impegna a promuovere la cultura del rispetto educando alla responsabilità”. Anche per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è necessario “combattere ogni forma di violenza e di discriminazione, indirizzando i giovani in modo più consapevole e verso i rischi della rete”. Infine, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sottolinea che “il bullismo e il cyberbullismo lasciano cicatrici profonde”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it