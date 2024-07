tg-politico-parlamentare,-l’edizione-dell’11-luglio-2024

UFFICIALE, MALPENSA È STATO INTITOLATO A SILVIO BERLUSCONI

L’aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi, quattro volte presidente del Consiglio e deceduto il 12 giugno dello scorso anno. Lo ha annunciato il ministero delle Infrastrutture, spiegando che l’intitolazione è stata stabilita da una “ordinanza di Enac, che ha effetto immediato”. La nuova denominazione dello scalo varesotto, che è anche l’hub più importante del nord Italia, sarà ‘Aeroporto Internazionale Malpensa-Silvio Berlusconi’. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini “esprime grande soddisfazione”. Mentre le opposizioni ribadiscono le critiche. Su tutte il Movimento Cinquestelle, che accusa Giorgia Meloni di aver “restaurato la repubblica delle banane”.

TOTI RESTA AI DOMICILIARI, “POTREBBE REITERARE REATI”

Giovanni Toti rimane ai domiciliari. Il tribunale del riesame di Genova ha deciso che il presidente della regione Liguria deve restare in stato di detenzione nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia. I giudici si sono opposti alla richiesta di revoca dei domiciliari, sostenendo che il presidente ligure “non si è mosso come un amministratore” e “potrebbe reiterare i reati dei quali è accusato”. Toti è indagato per corruzione, voto di scambio e finanziamento illecito e si trova sottoposto a misure restrittive dal 7 maggio scorso. L’avvocato difensore ha annunciato che farà ricorso in Cassazione contro la decisione dei giudici.

VALDITARA: “SANZIONI A STUDENTI MEDIE CHE USANO CELLULARE”

Una nota per gli studenti delle medie che useranno lo smartphone in classe. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, conferma il suo ‘no’ all’uso dei cellulari in classe, anche per motivi didattici. Dopo aver firmato la circolare che vieta l’uso dei dispositivi, Valditara oggi fa sapere che “prevediamo per le scuole medie delle sanzioni nei confronti dei ragazzi che non rispettino questa norma”. Presentato il Rapporto nazionale “Le prove Invalsi 2024”, che riguarda 2 milioni e 445mila studenti dalle elementari alle superiori. Per il ministro “i risultati mostrano un importante miglioramento” sul livello generale di apprendimento.

ECOMAFIA. RAPPORTO LEGAMBIENTE: “QUATTRO REATI ALL’ORA”

In Italia le ecomafie fanno affari d’oro. Aumentano i reati ambientali che nel 2023 salgono a oltre 35 mila, registrando un +15,6% rispetto all’anno prima, con una media di 4 reati ogni ora. E’ il quadro che emerge dal report di Legambiente ‘Ecomafia 2024’. Il mercato illegale nella Penisola è valso agli ecomafiosi 8,8 miliardi. Sale la pressione del ciclo illegale del cemento, che si conferma al primo posto, ma a preoccupare è soprattutto l’impennata degli illeciti penali nel ciclo dei rifiuti che aumentano del 66%. Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, spiega che le Regioni più colpite sono “Sicilia, Campania, Calabria e Puglia ma ci sono regioni esposte anche al centro come Lazio e Toscana e al Nord la Lombardia”. Per l’associazione “bisogna alzare la guardia, cittadini, forze dell’ordine, imprese e istituzioni”.

