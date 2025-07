Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 17 luglio 2025

CISL, MELONI: PRONTA A UN PATTO DI RESPONSABILITÀIl congresso della Cisl “è un grande esercizio di democrazia e partecipazione”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’assise del sindacato di via Po, che si concluderà sabato con la conferma alla guida di Daniela Fumarola. E spiega di aver voluto intervenire “per testimoniare la centralità che il Governo attribuisce al dialogo con le parti sociali”. Meloni attacca la logica “antagonista e massimalista che nuoce alla democrazia” e accetta la proposta della Cisl di un patto della responsabilità.

MORTE SATNAM SINGH, I FAMILIARI IN ITALIA: VOGLIAMO GIUSTIZIA”Mai più un altro Satnam in Italia”. È l’appello dei genitori di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto ucciso l’estate scorsa dopo un grave incidente mentre era al lavoro sui campi dell’agro pontino. La famiglia è in Italia in questi giorni per seguire le udienze del processo sulla morte del figlio, e stamattina ha incontrato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Poi l’audizione con la commissione d’inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia. “Siamo venuti dal Punjab per chiedere giustizia per nostro figlio”, le parole dei familiari. “Vogliamo fermare lo sfruttamento del caporalato, un modello di fare impresa che uccide”, ha detto Landini. Anche se, ha aggiunto il sindacalista, “abbiamo un Governo che in molti casi non ci ascolta”.

FINE VITA, AL VIA ITER IN SENATO: 140 EMENDAMENTI IN COMMISSIONEIl disegno di legge sul fine vita entra nella fase cruciale. Nelle commissioni riunite Salute e Giustizia del Senato sono stati presentati gli emendamenti dei vari gruppi: circa 140 quelli totali, la maggior parte dell’opposizione. Una ventina quelli di maggioranza suddivisi tra Fdi, Fi e Noi moderati. Nessuno della Lega. Tra i nodi da sciogliere c’è l’esclusione del Servizio sanitario nazionale nell’erogazione del farmaco per la morte medicalmente assistita e il cosiddetto comitato etico, scelto da Palazzo Chigi. Entrambi i punti sono molto contestati dalla minoranza. L’auspicio, soprattutto del centrosinistra, è di arrivare all’approvazione in Aula prima della pausa estiva. La prossima settimana un ufficio di Presidenza stabilirà il calendario dei lavori.

PRO VITA: SU SUICIDIO ASSISTITO CENTRODESTRA TRADISCE ELETTORICon il ddl sul fine vita “il centrodestra apre al suicidio assistito e tradisce gli elettori”. È il messaggio lanciato da Pro Vita & Famiglia Onlus durante una conferenza stampa in cui si chiede al Governo di fermare la legge in Senato. Antonio Brandi, presidente dell’Associazione, parla di “una legge per la morte” che “non era nel programma elettorale” e ricorda che “solo 14 Paesi su 194 nel mondo hanno legiferato l’eutanasia o il suicidio assistito”. Quindi l’Italia, sottolinea, “andrebbe contro la coscienza collettiva mondiale”. Per la portavoce di Pro Vita, Maria Rachele Ruiu, se il testo venisse approvato “i suicidi diventeranno un contagio sociale”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it