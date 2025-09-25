Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 25 settembre 2025

MELONI ALL’ONU, CRITICHE A ISRAELE E ALLA RUSSIA

Le principali crisi internazionali al centro dell’intervento di Giorgia Meloni, questa notte, all’assemblea generale dell’Onu. La Russia ha calpestato il trattato delle Nazioni Unite, ha denunciato la premier, “dobbiamo fare di tutto per non cadere nelle trappole di Putin”. Poco prima Meloni aveva parlato della missione della Flotilla verso Gaza e degli attacchi subiti. “Accertare le responsabilità, tutelare le persone a bordo”, ma sul viaggio è stata netta: “È pericoloso e irresponsabile. Non si può rischiare l’incolumità delle persone per creare problemi al governo”. Israele ha infranto norme umanitarie, ha poi detto nel suo discorso al palazzo di vetro, non può impedire la nascita dello stato di Palestina. Infine, l’annuncio che l’Italia dirà sì ad alcune sanzioni europee.

FLOTILLA, CROSETTO: “NELLE ACQUE DI ISRAELE NON GARANTIAMO LA SICUREZZA”

“La Global Sumud Flotilla accetti la soluzione di portare gli aiuti a Cipro e farli arrivare a Gaza attraverso l’intervento della Cei e del governo italiano, così non avremo conseguenze negative per nessuno”. È l’appello del ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell’informativa urgente al Parlamento dopo gli attacchi alla flotta umanitaria. Crosetto ha parlato di “clima preoccupante”, spiegando che, vista la presenza di italiani a bordo, “quanto accaduto riguarda da vicino il nostro Paese”. Nell’esprimere “ferma condanna” agli attacchi, il ministro ha però sottolineato che, una volta entrati in acque israeliane, “non saremo in grado di garantire la sicurezza della flotta”. Intanto, ha annunciato Crosetto, la nave Alpino raggiungerà la Fasan in supporto alla Flotilla.

SCHLEIN ATTACCA MELONI, INTANTO LE NAVI VERSO GAZA LANCIANO L’ALLARME

Botta e risposta tra i partiti in Parlamento dopo l’informativa del ministro Crosetto. “Giorgia Meloni divide il Paese- attacca la segretaria del Pd Elly Schlein- sono tre anni che fa la vittima, ora basta”. Riccardo Magi chiede al governo italiano di “chiamare Israele e chiedere protezione per l’equipaggio” della Flotilla. La maggioranza, invece, loda “la serietà e il pragmatismo” di Meloni e Crosetto. Intanto, la Flotilla lancia l’allarme dalle acque della Grecia: “Siamo stati informati di un possibile attacco violento di Israele entro le prossime 48 ore, con armi che potrebbero affondare le navi e uccidere i partecipanti”.

MATTARELLA FIRMA QUATTRO DECRETI DI GRAZIA

Il ragazzo che ammazzò a colpi di martello il padre violento, la guardia giurata che sparò al ladro in fuga e due donne, condannate per reati minori. Sono quattro le persone graziate da Sergio Mattarella, secondo il potere che gli riconosce l’articolo 87 della Costituzione. L’iter della grazia prevede la richiesta dell’interessato, l’istruttoria del ministero della Giustizia e il via libera, non vincolante, del ministro. Quattro firme, quattro storie drammatiche. Su tutte quella di Gabriele Finotello. Aveva 29 anni nel 2021 quando uccise durante una lite il padre alcolizzato, che a forza di urla e botte aveva già fatto scappare di casa la mamma di Gabriele e il fratello minore.

