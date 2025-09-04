giovedì, 4 Settembre , 25

Da Versace a Ferragni, addio a Giorgio Armani: i vip lo ricordano così

Hamilton: “Gp Monza, penalizzazione eccessiva. Fin qui con la Ferrari una corsa su montagne russe”

Armani, l’omaggio della stampa internazionale: “L’Italia perde un genio”

Giorgio Armani con Sergio Galeotti l’amore che ha cambiato la moda

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 4 settembre 2025

UCRAINA, NUOVA RIUNIONE DEI VOLENTEROSI A PARIGI

Nuovo vertice dei ‘Volenterosi’ a Parigi, co-presieduto dal presidente francese Macron e dal tedesco Starmer. La riunione è stata convocata all’Eliseo per valutare i contributi occidentali alle garanzie di sicurezza per l’Ucraina nel caso di una tregua tra Mosca e Kiev. Tra i leader collegati da remoto la premier Giorgia Meloni. In presenza il presidente ucraino Zelensky. Donald Trump, in video-collegamento, è intenzionato ad arrivare alla pace. La Russia ha avvertito che non accetterà, in nessuna forma, un intervento militare straniero in Ucraina.

FLOTILLA, MELONI A SCHLEIN: “TUTELEREMO ITALIANI A BORDO”

Sul caso Flotilla Giorgia Meloni risponde alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ieri ha chiesto garanzie di sicurezza per i partecipanti e i parlamentari che si imbarcheranno sulla nave con gli aiuti per la popolazione di Gaza. “Meglio altri canali umanitari- scrive Meloni- ma tuteleremo gli italiani”. La premier ricorda che seguire altre vie per aiutare i palestinesi “eviterebbe di esporre i partecipanti” ai rischi “derivanti dal recarsi in una zona di crisi”. Intanto il Papa in Vaticano ha ricevuto il presidente israeliano Herzog. Leone XIV ha chiesto il “pieno rispetto dei diritti” e di “facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari”.

PRIMO VOTO PARLAMENTO UE SULLA STRISCIA DI GAZA

L’Aula del Parlamento europeo voterà, per la prima volta dall’inizio della guerra tra Israele e Palestina, una risoluzione in merito alla striscia di Gaza. Il testo sarà presentato nella sessione plenaria della prossima settimana a Strasburgo e affronterà i temi dell’azione dell’Ue per combattere la carestia, l’urgente necessità di liberare gli ostaggi israeliani e procedere verso una soluzione a due Stati. Il testo sarà sottoposto al voto degli eurodeputati giovedì 11 settembre. La risoluzione è stata proposta dai liberali e finora condivisa da popolari e socialisti. Il negoziato tra i gruppi è ancora in corso.

AZZURRA LIBERTÀ, CALENDA ALLA FESTA DEI GIOVANI DI FORZA ITALIA

Forza Italia strizza l’occhio a Carlo Calenda. Il leader di Azione sarà ospite della festa dei giovani del partito. Appuntamento a San Benedetto del Tronto, dal 12 al 14 settembre, con ‘Azzurra libertà’, tre giorni di dibattiti sul futuro del partito di Antonio Tajani. Uno sguardo al centro, di cui Calenda è tra i principali esponenti, e uno alle elezioni regionali. La scelta di San Benedetto non è un caso, visto che a fine mese si voterà proprio nelle Marche. Ospite d’onore Francesco Acquaroli, il governatore uscente di Fratelli d’Italia in corsa per un secondo mandato.
