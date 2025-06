Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 5 giugno 2025

CARABINIERI FESTEGGIANO 211 ANNI, MATTARELLA: RUOLO PREZIOSO

L’Arma dei carabinieri festeggia 211 anni dalla sua fondazione. “Strumento prezioso al servizio del Paese, un riferimento saldo per numerosi interlocutori istituzionali e internazionali”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricevendo i vertici al Quirinale. Il capo dello Stato sottolinea “l’importanza della diffusione della cultura della legalità” promossa anche “attraverso le attività educative nelle scuole”. Ed esprime gratitudine per “la dedizione straordinaria nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. La premier Giorgia Meloni parla di “presenza insostituibile al servizio della comunità”. A Piazza di Siena a Roma la cerimonia con i rappresentanti del governo.

DL SICUREZZA. OPPOSIZIONI CONTRO BALBONI, LA RUSSA: NO SANZIONI

Il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, non sarà sanzionato per le frasi pronunciate ieri in Aula durante la discussione del decreto sicurezza. Lo ha deciso il presidente del Senato, Ignazio La Russa, optando per “una tolleranza generale” su quanto avvenuto ieri. Le opposizioni chiedevano di sanzionare il senatore di Fdi per le accuse di essere “vicini più alla criminalità organizzata e alle mafie che alla povera gente”. Per Pd, Avs, M5S e Italia Viva il comportamento di Balboni è “incompatibile con il ruolo di Presidente di Commissione che richiede equilibrio e rispetto tra le parti”.

REFERENDUM. SVIMEZ: CON SÌ QUASI 1,5 MILIONI DI ITALIANI IN PIÙ

Si chiude domani la campagna elettorale per i cinque referendum abrogativi su cittadinanza e lavoro. Si vota domenica e lunedì. Oltre ai quattro quesiti sul jobs act, sicurezza e precarietà una scheda riguarda la cittadinanza. Si chiede di dimezzare, dal 10 a 5, gli anni di residenza necessari per diventare italiani. Svimez ha stimato che, se il referendum raggiunge il quorum e vince il Sì, ci saranno 1.417.374 nuovi cittadini italiani, di cui oltre 1,2 milioni al centro-nord e circa 200 mila nel Mezzogiorno. Di questi, i minorenni sarebbero quasi 300 mila. Nelle grandi città si concentra il maggior numero di beneficiari: Milano e Roma avrebbero il 20% della platea.

RAI. DAL CDA OK A NOMINE, RAO DIRETTORE DI GR E RADIO

1 Via libera del Cda Rai, come da previsioni, alla nomina di Nicola Rao alla direzione del Giornale Radio e Radio 1, dove sostituirà Francesco Pionati, che dal 15 luglio andrà in pensione. Giovanni Alibrandi è stato indicato alla Direzione di Radio 2, dove sostituirà Simona Sala. L’Amministratore delegato Giampaolo Rossi ha comunicato infine di aver scelto come direttore della Direzione Comunicazione, al posto di Nicola Rao, Fabrizio Casinelli. Responsabile dell’Ufficio Stampa è Incoronata Boccia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it