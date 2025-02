Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 6 febbraio 2025

GAZA. GOVERNO DIVISO SU PROPOSTA TRUMP, PD: “NO A DEPORTAZIONE”Fa discutere anche in Italia l’idea di Donald Trump di espellere i palestinesi da Gaza. “E’ un insulto al diritto internazionale”, dice la segretaria del Pd Elly Schlein, che dice “no alla deportazione” e ricorda che Gaza “appartiene al popolo palestinese”. La Lega di Matteo Salvini, invece, “guarda con molta attenzione” alla proposta del presidente americano di trasformare Gaza nelle “riviera del Medio Oriente”. La posizione della Lega non trova la sponda degli alleati di governo. Per Forza Italia “l’unica soluzione è due popoli due Stati”. Ogni altra strada, avverte il partito di Antonio Tajani, “non servirà”.

IMPRESE E BOLLETTE, CALENDA CHIEDE INCONTRO A MELONIImprese e bollette al centro delle proposte di Azione che indica come “emergenza numero uno del Paese la questione economica”. Il leader Carlo Calenda, in conferenza stampa alla Camera, sottolinea che “siamo a crescita zero e il costo dell’energia sta ponendo fuori mercato le nostre aziende”. Per questo arrivano due proposte per “rendere funzionale il piano Industria 4.0” e per “tagliare in modo radicale i costi dell’energia”. Calenda chiede alla premier Giorgia Meloni di “convocare un incontro, come fatto sul salario minimo, per trovare un accordo su proposte concrete e trasversali”.

‘AIRPORT DAY’, SETTORE DA 3,8% PIL E 1,3 MILIONI DI LAVORATORIUna giornata per celebrare un comparto che vale il 3,8% del Pil e genera 1,3 milioni di posti di lavoro. È l’Airport Day, iniziativa ideata da Assaeroporti insieme agli scali italiani: un evento diffuso che ha visto talk, incontri e convegni in 17 diversi aeroporti del Paese. Luoghi da cui ogni anno transitano 220 milioni di persone e 1,25 milioni di tonnellate di merci. “I nostri aeroporti incrementano le connessioni e rafforzano l’economia del Paese”, dice il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo. “Sono asset strategici capaci di generare sviluppo e benefici tangibili per i territori. Per ogni milione in più di passeggeri- ha sottolineato Borgomeo- si generano 552 nuovi posti di lavoro in ambito aeroportuale e oltre 6 mila a livello nazionale”.

URBAN RE-START, DEPUTATI E SINDACI PD: RIVEDERE NORME DEL 1942Riformare la normativa urbanistica per contrastare il consumo di suolo e accompagnare la trasformazione e rigenerazione urbana delle città. E’ questo l’appello di deputati e sindaci del Partito democratico in occasione dell’evento ‘Urban Re-Start’. La capogruppo alla Camera, Chiara Braga, sottolinea che “quello della trasformazione delle città è un tema centrale, ma gli amministratori spesso non hanno strumenti e risorse adeguate”. La normativa che disciplina l’urbanistica risale al 1942. Il Pd chiede quindi di “riaprire una discussione mettendo al centro una grande questione del dibattito di questi mesi in Europa, cioè il consumo di suolo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it