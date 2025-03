Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 10 marzo 2025

SALVINI VUOLE INCONTRO MUSK-MATTARELLA, NO DELLE OPPOSIZIONI

Un incontro tra Elon Musk e Sergio Mattarella “sarebbe stimolante”. Matteo Salvini sposa la proposta del miliardario americano, per cui sarebbe “un onore” incontrare il presidente della Repubblica. Al centro delle attenzioni di Musk c’è un potenziale accordo da un miliardo e mezzo di dollari tra l’Italia e Starlink, il fornitore di servizi satellitari internet del magnate. “Se Starlink connette mezzo mondo non vedo perché la sinistra debba dire pregiudizialmente di no”, argomenta Salvini. Alle opposizioni, però, l’accordo non piace. “Musk è pericoloso e instabile- insorge il centrosinistra- va tenuto lontano dall’Italia”.

CALENDA: “SCUDO DEMOCRATICO CONTRO INGERENZE ESTERNE”

L’Italia si doti di uno scudo democratico contro interferenze esterne che possano inficiare il voto. E’ l’appello che Azione rivolge a governo e opposizioni, presentando una proposta di legge alla Camera. Il leader Carlo Calenda mette in guardia dall’uso di “strumenti già visti in azione ad esempio in Romania, esercitati dalla Russia ma non solo, che tendono a destabilizzare dall’interno le elezioni, rendendole falsate”. Sulla proposta, spiega Calenda, “c’è una interlocuzione in atto con il governo e sarà mandata a tutte le opposizioni”. Il testo prevede la costituzione di un comitato di esperti che vigili sulla trasparenza e integrità del processo elettorale e dei finanziamenti, con la possibilità in casi estremi di riunire il Parlamento in seduta comune per bloccare il voto.

AL SENATO PREMIATE 41 ‘SAGRE DI QUALITÀ’

Premiate al Senato della Repubblica le 41 migliori sagre d’Italia. Il conferimento arriva dall’Unione nazionale pro loco d’Italia-Unpli, durante una cerimonia a cura del senatore Udc, Antonio De Poli. Il marchio ‘Sagra di qualità’ viene assegnato agli eventi che si distinguono per autenticità, capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomico e culturale, attenzione alla sostenibilità e all’accoglienza turistica. Si tratta, spiega De Poli, “di un forte messaggio di valorizzazione delle nostre tradizioni e dei nostri prodotti locali”. Per il presidente Unpli, Antonino La Spina, “la certificazione è un riconoscimento dell’impegno delle pro loco nel tramandare le tradizioni locali, promuovendo l’identità culturale”.

RESTANO STABILI LE CONDIZIONI DI PAPA FRANCESCO

Restano stabili le condizioni di papa Francesco. Il pontefice, fa sapere la santa sede, ha “ripreso le terapie, continua la fisioterapia motoria e respiratoria e ha seguito gli esercizi spirituali in poltrona”. Bergoglio, ricoverato da venticinque giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale, è stato anche “informato delle alluvioni in Argentina ed è vicino con il pensiero e la preghiera alla sofferenza delle persone” colpite. Nuovi bollettini medici, comunica il Vaticano, dipenderanno dal quadro clinico. “In un momento di stabilità come quello attuale- precisa la sante sede- c’è meno da comunicare. Se la situazione cambia o se c’è qualcosa da preannunciare, saranno i medici stessi a farlo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it