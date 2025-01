Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 13 gennaio 2025

https://youtu.be/tpJHgBMgaus

E’ MORTO OLIVIERO TOSCANI, AVEVA 82 ANNI

E’ morto a 82 anni Oliviero Toscani. Il celebre fotografo era ricoverato da venerdì nell’ospedale toscano di Cecina in seguito al peggioramento dell’amiloidosi, malattia rara che lo ha colpito ormai un anno e mezzo fa. Artista geniale quanto provocatorio, si è reso protagonista di numerose campagne pubblicitarie, le più note per il marchio Benetton. Condoglianze dal mondo della politica, della cultura e dello spettacolo. La segretaria del Pd Elly Schlein ricorda “il coraggio e il talento di sfidare tabù e convenzioni”. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli saluta “un visionario che ha saputo plasmare il linguaggio visivo trasformandolo in una potente forma di riflessione collettiva”.

SCONTRI PER RAMY, TRENTA IDENTIFICATI DALLA DIGOS

Sono circa 30 gli identificati dalla Digos di Roma per gli scontri di sabato pomeriggio a Roma. Nella capitale e in altre città italiane si sono svolti dei cortei per Ramy, il 19enne morto a Milano mentre fuggiva da un controllo dei carabinieri. “Violenze ignobili”, le ha definite la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Mentre per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “il diritto a manifestare non può essere una scusa per sfidare lo stato”. La segretaria del Pd Elly Schlein condanna le violenze, ma invita il governo a “non strumentalizzare”.

MARINA BERLUSCONI CONTRO REPORT: “PATTUME SU MIO PADRE”

“Pattume mediatico-giudiziario”. Forza Italia attacca Report dopo l’inchiesta di ieri sera su Marcello Dell’Utri e i presunti rapporti tra Silvio Berlusconi e la mafia. Marina Berlusconi annuncia “ricorso a tutti gli strumenti legali più idonei”. Per la figlia dell’ex leader di Fi quelle della trasmissione di Rai 3 sono “accuse false, illogiche, già smentite mille volte”. Per il partito di Antonio Tajani “è gravissimo che i telespettatori del servizio pubblico siano stati sottoposti ad una sequela di vigliacche menzogne”. Il conduttore Sigfrido Ranucci si difende e parla di “inchiesta rigorosa”, in cui si “è dato conto delle novità emerse dalla procura di Firenze dove Silvio Berlusconi era indagato e oggi è ancora indagato Dell’Utri”.

E’ ARRIVATO IN IRAN ABEDINI, SCARCERATO DAL MINISTRO NORDIO

Si è chiusa la vicenda del cittadino iraniano Mohammad Abedini, arrestato dalle autorità italiane su richiesta degli Stati Uniti il 16 dicembre. L’ingegnere è stato scarcerato ieri su richiesta diretta del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La sua liberazione, nonostante l’Iran lo avesse smentito, era legata a quella della giornalista Cecilia Sala. Abedini, accusato di terrorismo dagli Stati Uniti, è già arrivato a Teheran, con un aereo dei Servizi segreti esteri messo a disposizione dall’Italia. Nelle mani dei magistrati milanesi restano i dati informatici sensibili che l’iraniano aveva con sè. Le autorità italiane potrebbero ora decidere di condividerli con gli Stati Uniti.

