Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 14 luglio 2025

DAZI. UE PRONTA A TRATTARE, MA PREPARA CONTROMISURE DA 72 MILIARDI

L’Unione europea si prepara alla trattativa sui dazi dopo l’annuncio del presidente Usa, Donald Trump di volerli applicare al 30%. Obiettivo della Commissione è ottenere una tariffa più favorevole che non superi il 10%. Qualora il confronto non dovesse portare a risultati, è tuttavia pronto un piano B. La presidente Ursula von der Leyen illustrerà a breve ai Paesi membri un pacchetto di controdazi per un valore complessivo di circa 72 miliardi. Il Governo italiano, intanto, invita alla prudenza. Secondo la premier Giorgia Meloni “l’Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buonsenso”. Critiche le opposizioni, che chiedono all’esecutivo maggiore fermezza. Le misure Usa dovrebbero scattare ufficialmente i primi giorni di agosto.

MATTARELLA: ITALIA E FRANCIA RESPONSABILI COMPETITIVITÀ UE

Italia e Francia sono chiamate a “mantenere assieme un ruolo di primo piano sulla scena mondiale” in un comune impegno “per contrastare efficacemente le attuali e più urgenti minacce alla pace”. Con queste parole, Sergio Mattarella celebra l’amicizia e l’alleanza tra i due Paesi nel giorno in cui a Parigi si celebra la festa nazionale del 14 luglio, ricorrenza della presa della Bastiglia. Il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio al suo omologo Emmanuel Macron. “Dalla concorde compartecipazione di tali responsabilità dipendono stabilità e sicurezza, così come prosperità e competitività del nostro continente”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

SCUOLA, VALDITARA: PER SETTEMBRE ASSUNTI OLTRE 54MILA DOCENTI

“Per settembre assumeremo oltre 54.000 docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione”. Ad annunciarlo è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2025-2026. Si tratta, spiega il ministro di “un numero record” con il quale “contiamo di dare maggiori garanzie di continuità didattica agli studenti e di stabilità agli insegnanti”. Particolare attenzione, sottolinea Valditara, è stata dedicata “continuità didattica per il sostegno”, mentre “sull’insegnamento della religione cattolica stiamo realizzando la più importante immissione in ruolo degli ultimi vent’anni”.

UNICREDIT, I DUBBI DELL’UE SUL GOLDEN POWER: POTREBBE VIOLARE REGOLE

Una possibile violazione del Regolamento sulle concentrazioni Ue. È il parere preliminare della Commissione europea sull’uso del golden power da parte del Governo italiano in merito all’offerta di Unicredit per Banco Bpm. Il decreto, si spiega nella lettera arrivata da Bruxelles, “potrebbe essere incompatibile con altre disposizioni del diritto dell’Ue, tra cui quelle sulla libera circolazione dei capitali”. Immediata la replica del Governo italiano: da Chigi fanno sapere che l’esecutivo “con spirito collaborativo e costruttivo risponderà ai chiarimenti richiesti”. Diverso il tenore delle parole del vicepremier Matteo Salvini: “Penso che la Ue abbia cose più importanti delle quali occuparsi. Invece di rompere le scatole al Governo italiano- attacca il titolare del Mit- si occupi di poche cose, serie e lo faccia bene”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it