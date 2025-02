Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 17 febbraio 2025

NUOVO ATTACCO DELLA RUSSIA A MATTARELLA

La Russia torna ad attaccare Sergio Mattarella. “Le sue parole avranno conseguenze”, promette la portavoce del ministero degli Esteri. Mosca non ha gradito il discorso pronunciato due settimane fa da Mattarella, in cui la Russia veniva paragonata al terzo Reich. “Minacce inaccettabili”, afferma Elly Schlein. Il Pd invita il governo a una reazione ufficiale. “Basta attacchi”, dice Forza Italia. Più Europa, però, sospetta che le critiche russe non dispiacciano alla Lega. “Come dimenticare- ricorda Riccardo Magi- che Salvini avrebbe volentieri scambiato due Mattarella con mezzo Putin?”.

MIGRANTI. MELONI: “AVANTI CON IL PROTOCOLLO ALBANIA”

“Il Governo è determinato a portare avanti il protocollo con l’Albania”. Lo dice Giorgia Meloni, incontrando i prefetti e i questori a Roma prima di mettersi in volo per Parigi per il vertice con i leader europei sull’Ucraina. La premier insiste sul centro migranti perchè “rivendichiamo il diritto della politica di governare”. Secondo Meloni i cittadini chiedono di “fermare l’immigrazione illegale che produce insicurezze”. Infine, sui cosidetti paesi sicuri, “sarà importante – conclude Meloni – far sì che la Corte di giustizia europea non comprometta le politiche di rimpatrio”.

PAPA AL GEMELLI, QUADRO CLINICO COMPLESSO

“Quadro clinico complesso che richiederà una degenza ospedaliera adeguata”. Si aggravano le condizioni di Papa Francesco, al quarto giorno di ricovero al Gemelli. La Santa Sede informa che “i risultati degli accertamenti hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia”. I medici prescrivono “riposo assoluto”, annullate tutte le udienze fino a sabato.

EXPORT AL +1,9%, BOOM RECORD DEL CIBO MADE IN ITALY

A dicembre 2024 aumentano le esportazioni italiane (+1,9%), mentre cala l’export (-0,8%). A comunicare gli aggiornamenti sull’economia del Paese è l’Istat, che spiega come su base annua nel 2024 l’import sia in calo del 3,9%, mentre l’export registra una lieve flessione dello 0,4% a causa in particolare delle minori vendite di auto. Contribuiscono alla crescita delle esportazioni Spagna, Paesi Asean, Regno Unito, Paesi Bassi e Belgio. Da segnalare il boom dell’export agroalimentare, che nel 2024 registra il record con un aumento dell’8% rispetto al 2023. Per Coldiretti è un successo “frutto del lavoro della filiera made in Italy che è patrimonio dell’economia nazionale”.

MARINA BERLUSCONI: “SPERO CHE TRUMP NON ROTTAMI L’OCCIDENTE”

Scenari di guerra e diritti al centro della intervista al Foglio di Marina Berlusconi. Per la presidente di Fininvest e Mondadori sul conflitto in Ucraina “sarà inevitabile un compromesso”, ma “non deve coincidere con la resa di Kiev e la vittoria di Mosca”. Rispetto al presidente Usa Trump la primogenita di Silvio Berlusconi è preoccupata che possa diventare “il rottamatore dell’Occidente”. Sul tema diritti Marina Berlusconi si dice favorevole ai matrimoni gay e al suicidio assistito. Per Italia Viva “la famiglia Berlusconi sfiducia Tajani”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it