Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 19 maggio 2025

50 ANNI FA RIFORMA FAMIGLIA, MATTARELLA: ITALIA PIÙ GIUSTA E LIBERA”La Legge di riforma del diritto di famiglia fu un momento fondamentale di applicazione dei principi costituzionali, attuando un modello basato sulla piena parità dei coniugi”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 50esimo anniversario dell’entrata in vigore della Legge sulla riforma del diritto di famiglia. Riforma che, sottolinea il Capo dello Stato, “ha reso l’Italia un Paese più giusto e più libero”, ricordando però che “rimangono tuttora laceranti le violenze perpetrate sulle donne, sovente in ambito familiare, sino agli abusi che si registrano nei confronti dei minori”. Da Mattarella arriva quindi un appello alle istituzioni, affinché “sappiano offrire sostegno ai contesti familiari e alle fragilità che si manifestano”.

TERZO MANDATO, CDM IMPUGNA LEGGE PROVINCIA TRENTO: LEGA CONTRARIAScontro nella maggioranza di governo. Il Consiglio dei ministri questa mattina ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge approvata dalla Provincia autonoma di Trento che innalza da due a tre il limite dei mandati per il presidente. La norma consentirebbe al leghista Maurizio Fugatti di tentare la riconferma. A sostegno del provvedimento si sono espressi i ministri di Fdi e Forza Italia, mentre quelli del Carroccio hanno espresso la loro contrarietà. Lo scontro di oggi si somma a quello già consumato in Friuli Venezia Giulia, dove gli assessori di Lega, FI e lista Fedriga hanno rimesso le deleghe in polemica sulle parole sull’ospedale di Pordenone del ministro Luca Ciriani, in quota FdI. “Il terzo mandato? Nessun problema, sono questioni locali”, taglia corto il leader del Carroccio Matteo Salvini.

PONTE STRETTO, SALVINI ANNUNCIA: AVVIO CANTIERI ENTRO L’ESTATEL’estate 2025 sarà quella dell’avvio dei cantieri per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Ad annunciarlo Matteo Salvini, dopo l’approvazione del dl Infrastrutture in Consiglio dei ministri. “Questa è l’estate in cui ci saranno gli operai al lavoro, non ci saranno rallentamenti”, assicura il vicepremier e ministro dei Trasporti. “Ritengo – ribadisce – che l’avvio dei cantieri possa avvenire entro l’estate 2025”. Nel testo licenziato in Cdm, sottolinea il leader della Lega, “non sono previsti interventi economici ma elementi per contrastare qualsiasi tipo di infiltrazione della criminalità: non fare nulla per pericolo di un’infiltrazione mafiosa – conclude Salvini – sarebbe la resa dello Stato”.

REFERENDUM. SCHLEIN CONTRO RAI, STASERA MARATONA CON LANDINILa Rai deve informare sui referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. Il Pd protesta davanti alle sedi Rai a tre settimane dall’appuntamento promosso dalla Cgil. La segretaria dem Elly Schlein davanti alla sede di via Teulada sottolinea che “i cittadini meritano informazione. Siamo qui – spiega – per accendere un faro su questo referendum e sulla mancanza di informazione del servizio pubblico”. Schlein partecipa poi alla maratona contro l’astensionismo a Roma insieme a Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. Intanto secondo Maurizio Landini raggiungere il quorum è possibile, grazie ad un interesse tra i cittadini “che sta crescendo”.

