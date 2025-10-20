Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 20 ottobre

ASSALTO A BUS TIFOSI PISTOIA BASKET, MELONI: VIOLENZA FOLLE

Cordoglio del mondo politico e sportivo per l’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket, ieri sera vicino Rieti, costato la vita al secondo autista, Raffaele Marianella, di 65 anni. Per la premier Giorgia Meloni siamo di fronte a “un atto di violenza inaccettabile e folle”. Il vicepremier Antonio Tajani parla di “un gesto vile e criminale”, mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi assicura che “i responsabili saranno consegnati alla giustizia”. Il procuratore di Rieti, Paolo Auriemma, apre un fascicolo per omicidio volontario.

MATTARELLA DAI REALI IN BELGIO, DOMANI VISITA A MARCINELLE

Visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Belgio su invito della Casa Reale. Oggi primi incontri istituzionali con il Re Filippo e la Regina Mathilde. Il Presidente si è poi recato al Monumento della Tomba del Milite Ignoto per la cerimonia di deposizione di una corona. Un viaggio che va nella direzione del rafforzamento dei legami diplomatici ed economici tra Italia e Belgio. Tappa simbolica sarà quella di domani a Marcinelle, per commemorare la catastrofe mineraria che quasi 70 anni fa costò la vita a 262 minatori, tra cui numerosi lavoratori immigrati italiani.

DAZI. CONFINDUSTRIA: -16,5 MILIARDI VENDITE IN USA

Nel medio periodo i nuovi dazi potrebbero ridurre le vendite italiane negli Usa di circa 16,5 miliardi, pari al 2,7% dell’export totale. Lo segnala la Congiuntura flash di Confindustria, che rileva un impatto maggiore per settori centrali del manifatturiero come autoveicoli (il più colpito), alimentari e bevande, macchinari, pelli e calzature. Nel lungo periodo, osservano gli industriali, è forte l’incentivo a rilocalizzare alcune produzioni nel mercato Usa: “il rischio per l’industria europea è di perdere parti vitali del tessuto produttivo”.

ATTENTATO RANUCCI. IL 22 PIANTEDOSI RIFERISCE IN PARLAMENTO

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento il 22 ottobre sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lo annuncia il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a seguito della richiesta dei gruppi parlamentari. L’informativa è fissata alle 12.30 alla Camera e alle 15 in Senato. Intanto proseguono le indagini dei magistrati dell’Antimafia. Ranucci ipotizza che gli ordigni siano “opera di qualcuno legato alla criminalità”, escludendo “scenari o mandanti politici”. E assicura che “la squadra di Report continuerà a raccontare la pancia del paese senza indietreggiare”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it