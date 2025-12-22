Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 22 dicembre 2025

GIOCHI 2026. MATTARELLA AGLI ATLETI: “TUTTA L’ITALIA CON VOI”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato il tricolore agli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La cerimonia si è svolta al Quirinale con il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e quello del Comitato Italiano Paralimpico De Sanctis. Mattarella sottolinea che le Olimpiadi e Paralimpiadi “saranno una vetrina per l’Italia” e metteranno il nostro Paese “al centro del mondo, non soltanto sportivo”. “Sono certo – dice rivolto agli atleti – che renderete onore all’Italia e l’Italia sarà con voi”. Il capo dello Stato infine sottolinea come “in un momento storico complesso” i Giochi portino “un messaggio di pace e solidarietà”.

MANOVRA AL RUSH FINALE, ECCO LE NOVITA’

La manovra arriva nell’aula del Senato dove sarà approvata domani. Dopo oltre due mesi dal via libera in Consiglio dei ministri, il disegno di legge passerà poi alla Camera con il voto definitivo entro il 30 dicembre. La quarta manovra del governo Meloni vale 18,7 miliardi. La maggior parte delle misure riguarda il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 50 mila euro lordi con l’aliquota che scende dal 35% al 33%. Ci sono poi 3,5 miliardi per le imprese e la quinta rottamazione delle cartelle. A banche e assicurazioni vengono chiesti circa 11 miliardi nel prossimo triennio. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si dice “soddisfatto. È come arrivare in vetta, il sentiero è tortuoso ma l’importante è raggiungere l’obiettivo”.

DIFESA. MELONI: “FORZA ARMATA CREDIBILE ALLONTANA LA GUERRA”

Solo una forza armata credibile allontana la guerra. Giorgia Meloni cita gli scritti latini di Vegezio per dire che “la debolezza invita l’aggressore”, mentre “la forza allontana l’aggressore”. La premier si rivolge ai contingenti militari impegnati all’estero, durante un video messaggio di auguri natalizi, lodandone “capacità e umanità, forza e amore”. Di fronte al moltiplicarsi di scenari bellici, Meloni afferma che “la pace non arriva spontaneamente, ma è soprattutto un equilibrio di potenze”. Da qui, sottolinea la necessità di sostenere una spesa militare congrua. “Io- conclude Meloni- non ho mai accettato la narrazione di chi contrappone l’idea del pacifismo alle forze armate”.

CONFINDUSTRIA: IN CALO EXPORT E PRODUZIONE INDUSTRIALE

A ottobre in calo export e produzione industriale. Confindustria, nella Congiuntura Flash, segnala che il dollaro debole continua a frenare l’export italiano nel 4° trimestre, insieme ai dazi Usa. Scricchiola la fiducia delle famiglie e quindi le attese sui consumi. Ombre anche per l’industria con la produzione tornata a calare a ottobre dell’1%. Nei primi 10 mesi, è evidente il recupero di metallurgia e mobili, ma restano le difficoltà di moda e automotive. A ottobre l’export scende del 3% con prospettive negative, con un nuovo calo degli ordini manifatturieri esteri a dicembre.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it