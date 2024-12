Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 23 dicembre 2024

MIGRANTI. VERTICE A PALAZZO CHIGI: ‘AVANTI CON SOLUZIONI INNOVATIVE’

Il governo di Giorgia Meloni va avanti sulle “cosiddette ‘soluzioni innovative’ al fenomeno migratorio”: della scelta si riferisce in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo un vertice dedicato al tema. Non si abbandona dunque il piano di trasferimenti in Albania di migranti in arrivo in Italia via mare. “Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione che ha indicato le competenze relative all’individuazione dei Paesi di origine sicura a livello nazionale”, durante il vertice è stata ribadita “la ferma intenzione di continuare a lavorare, insieme ai partner Ue e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 19 dicembre, sulle cosiddette ‘soluzioni innovative’ al fenomeno migratorio”.

PNRR. VERSATA A ITALIA SESTA RATA DA 8,7 MLD, MELONI: FRUTTO INTENSO LAVORO

La Commissione europea ha versato oggi all’Italia la sesta rata del Pnrr pari a 8,7 miliardi di euro. Il pagamento segue la valutazione positiva della Commissione, adottata lo scorso 26 novembre, connessa al conseguimento di 39 obiettivi, distinti in 23 milestone e 16 target. “L’Italia si conferma lo Stato membro Ue che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del Pnrr” ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Convinta che “il pagamento della sesta rata è frutto di un intenso lavoro”.

GIUBILEO. INAUGURATA NUOVA PIAZZA PIA ROMA, PRESENTI MELONI E GUALTIERI

La Piazza Pia pedonale e il tunnel automobilistico sotterraneo che ha permesso di eliminare il traffico automobilistico di superficie sono diventate realtà. Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno inaugurato il nuovo grande spazio urbano della capitale, tra via della Conciliazione e Castel Sant’Angelo. L’opera è stata riconsegnata alla città dopo gli inni nazionali italiano e vaticano. L’opera è costata 85,3 milioni e i lavori, contraddistinti dal ritrovamento a luglio di un’antica lavanderia romana del II secolo dopo Cristo e del portico di Caligola, sono durati 450 giorni.

MO. OXFAM: IN DUE MESI E MEZZO A GAZA NORD AIUTI SOLO DA 12 TIR

Negli ultimi 75 giorni nel governatorato di Gaza nord sono entrati appena 34 camion Onu che trasportavano cibo e acqua per la popolazione, ma a causa del deliberato ostruzionismo dell’esercito israeliano solo 12 tir sono riusciti a distribuire gli aiuti ai civili. Il contenuto di tre di questi è stato consegnato a sfollati che avevano trovato rifugio in una scuola, poi sgomberata e bombardata nel giro di poche ore. È l’ultimo aggiornamento dell’organizzazione umanitaria Oxfam. Al pari di altre agenzie internazionali, l’ong non ha potuto portare aiuti salvavita alla popolazione civile di Gaza Nord dallo scorso 6 ottobre, quando Israele ha intensificato l’assedio militare.

