Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 24 febbraio 2025

GERMANIA. SUCCESSO DELL’AFD, MA SARÀ UN GOVERNO CDU-SPD

Il successo dei centristi della Cdu, l’exploit dell’estrema destra di Afd e il crollo dei socialisti dell’Spd. Il voto in Germania regala un nuovo Parlamento, orientato a destra, e senza lo storico partito verde che non supera la soglia di sbarramento. Il prossimo passo molto probabilmente sarà un governo di coalizione tra Cdu e Spd, guidato da Friedrich Merz. Divergenti le reazioni in Italia. Tajani esulta per il risultato che “premia i partiti del Ppe” e allontana Alice Weidel, leader di Afd: “E’ inconciliabile con noi”, dice il ministro degli Esteri. “Ha raddoppiato i voti- sorride invece Matteo Salvini- ha vinto il cambiamento”.

PAPA. CONDIZIONI CRITICHE MA UMORE E’ BUONO

Restano critiche le condizioni di papa Francesco, che però “non ha dolori ed è di umore buono”. La Santa Sede riferisce che il pontefice non ha avuto nuove crisi respiratorie, ma ha ricevuto ossigeno. Da sabato alla polmonite si è aggiunta una lieve insufficienza renale. “E’ l’ora della speranza contro ogni speranza”, ha detto il cappellano del Gemelli dove Bergoglio è ricoverato dal 14 febbraio. Ieri il papa non ha potuto recitare l’Angelus ma ha partecipato alla messa celebrata in ospedale. Intanto da questa sera ci sarà un rosario in piazza San Pietro guidato dal segretario di Stato Pietro Parolin e maratone di preghiere in tutta Italia.

GLI EMIRATI INVESTIRANNO 40 MILIARDI DI DOLLARI IN ITALIA

Si stringono i rapporti tra Italia eD Emirati Arabi. I due Paesi hanno sottoscritto 14 intese governative e oltre 30 accordi tra imprese. Verso il nostro Paese arriverà un investimento complessivo di oltre 40 miliardi di dollari, in diversi settori, dall’energia nucleare pacifica alla difesa, dalla cultura allo spazio. A suggellare la nuova alleanza sono stati la premier Giorgia Meloni e lo sceicco Mohamed bin Zayed. I due hanno animato il business forum al Parco dei Principi di Roma. Per Meloni gli investimenti sono “una straordinaria manifestazione di fiducia nei confronti dell’Italia”.

“AIUTARE LE FAMIGLIE”, LE PROPOSTE DEL PD PER IL CARO-BOLLETTE

Disaccoppiare il prezzo dell’energia da quello del gas “che è il più fluttuante e il più caro” e creare un “acquirente unico pubblico” per calmierare i prezzi. Sono le due proposte contro il caro bollette presentate da Elly Schlein. “Meloni in due anni non ha fatto nulla- attacca la segretaria del Pd- se non smantellare il mercato tutelato con costi che si sono abbattuti su famiglie e imprese. E’ ora che il governo si dia una mossa”. Intanto, anche la Caritas chiede un “intervento immediato” all’esecutivo contro la povertà energetica. “Non bastano i bonus sociali- dice l’ente della Cei- bisogna regolare il mercato selvaggio”.

