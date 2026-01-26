Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 26 gennaio 2026

MALTEMPO. STATO D’EMERGENZA PER CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

Stato d’emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna. Si muove il Consiglio dei ministri, dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle tre Regioni del Sud Italia a causa del ciclone Harry. Piogge intense, vento forte e mareggiate hanno provocato danni ingenti e disagi alla popolazione per cui il governo mette in campo misure di intervento. Intanto il Capo della protezione civile Fabio Ciciliano monitora la situazione nel Comune di Niscemi, in provincia di Caltanisetta, dove una frana ha causato la chiusura di alcune strade e l’evacuazione di circa mille persone. Ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa si è recato in Sicilia a visitare le zone colpite.

USA. GIORNALISTI RAI MINACCIATI DA ICE, PROTESTA OPPOSIZIONI

La tensione negli Stati Uniti scuote l’Italia. Gli inviati della Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, sono stati minacciati dagli agenti federali dell’ICE a Minneapolis. “Uscite dall’auto o spacchiamo tutto”, l’intimazione. Esplode il caso politico con il Pd che accusa il governo di “silenzio complice”. I dem chiedono a Meloni di condannare “la deriva autoritaria di Trump”. Anche il Movimento 5 Stelle parla di “attacco senza precedenti alla libertà d’informazione”. Per Nicola Fratoianni di Avs la “vigliaccheria del governo è una vergogna”.

CONFINDUSTRIA: “ECONOMIA QUASI FERMA, CONSUMI AL PALO”

“Venti contrari da dollaro e incertezza, export debole, consumi frenati, industria volatile”. Questo il quadro della economia nell’Eurozona tracciato da Confindustria nella congiuntura flash. Sul fronte interno l’economia italiana “è quasi ferma”. Gli industriali segnalano la risalita dei prezzi di petrolio e gas e la volata dell’oro che rappresenta il bene rifugio per eccellenza. La propensione al risparmio delle famiglie balza dal 9,9 all’11,4%, tenendo a freno i consumi che crescono solo di 0,1%.

SCUOLA. DDL CONSENSO INFORMATO, AL VIA ESAME IN SENATO

Il ddl sul consenso informato a scuola, già passato al vaglio della Camera, entra nel vivo anche al Senato, con la presentazione degli emendamenti in commissione. Il ddl Valditara conferisce alle famiglie la facoltà di approvare o impedire le attività in materia di sessualità e affettività, per le scuole secondarie. Il disegno di legge ha incontrato le proteste delle opposizioni. Per il Pd ostacolare l’educazione sesso-affettiva nelle scuole “non è solamente un atto di inciviltà, ma diminuisce la prevenzione. Un passo indietro oscurantista”. Critica anche la Cgil, che definisce il testo “lesivo dell’autonomia scolastica e del diritto universale alla formazione”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it