Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 28 aprile 2025

VATICANO. CONCLAVE AL VIA IL 7 MAGGIO

Il conclave che eleggerà il nuovo papa inizierà il 7 maggio. La data è stata decisa durante una riunione a porte chiuse dei cardinali in Vaticano, la prima dopo i funerali di papa Francesco. I 133 porporati si sono riuniti oggi nell’aula del sinodo in Vaticano per la Congregazione generale. Molti si sono incontrati per la prima volta. Per l’elezione servono almeno i due terzi dei voti dei cardinali elettori, tutti con meno di 80 anni. Si va al ballottaggio soltanto a partire dal 34esimo scrutinio tra i due candidati che nell’ultimo hanno ottenuto la maggioranza. Al termine del voto, le schede verranno bruciate nella famosa stufa per la ‘fumata bianca’.

MATTARELLA INCONTRA IL FAI: “CULTURA GENERA IDENTITA’ E PACE”

“La cultura ha una forza immane. Ci conduce sulla strada della conoscenza, del confronto, del dialogo e della crescita”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando una delegazione del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. Per il capo dello Stato la cultura “genera capitale sociale, incontro, pace, sviluppo: unisce la nostra identità europea”. Mattarella osserva poi che il “destino dell’uomo e dell’ambiente non sono mai stati così strettamente connessi. Lo sapete bene- sottolinea- perché, in questi decenni, avete preso in carico parti del territorio, siete riusciti a ricostruire oasi di sostenibilità e vivibilità”.

UN FRANCOBOLLO PER LA GIORNATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Tre caschi da operaio stilizzati e sovrapposti per rappresentare l’impegno condiviso tra istituzioni, imprese e lavoratori. È il francobollo emesso oggi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, su iniziativa dell’Inail, per celebrare la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro. L’obiettivo, spiega il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo, “è quello di continuare a parlare di un tema che si deve basare sull’informazione, che è fondamentale per la prevenzione”. Per il ministro Adolfo Urso “i recenti dati sulle denunce di infortuni dimostrano come la situazione sia in miglioramento”. Il francobollo, dal valore di 1,30 euro, avrà una tiratura di 200.004 esemplari.

CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO CON ELODIE, GIORGIA E ACHILLE LAURO

Giorgia, Elodie, Achille Lauro e tanti altri. Quarantaquattro in tutto, le artiste e gli artisti che si esibiranno a Roma per il concertone del primo maggio. L’edizione 2025 torna in piazza San Giovanni dopo la parentesi al Circo Massimo. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per la manifestazione in occasione della festa dei lavoratori. Presentano Noemi ed Ermal Meta, a cui si aggiungono BigMama e le incursioni del professore star dei social Vincenzo Schettini. Il concertone sarà come sempre a ingresso libero e verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2. La festa in piazza comincerà alle 13.30 per oltre 10 ore di musica dal vivo e riflessioni su temi sociali e d’attualità.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it