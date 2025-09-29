lunedì, 29 Settembre , 25
Tg Politico Parlamentare, l'edizione di lunedì 29 settembre 2025

Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 29 settembre 2025

Tg Politico Parlamentare, l'edizione di lunedì 29 settembre 2025
Redazione-web
Redazione-web

REGIONALI. TESTA A TESTA NELLE MARCHE, CALA L’AFFLUENZA

Testa a testa nelle Marche e grande successo degli autonomisti in Valle d’Aosta. Con lo spoglio delle schede ancora in corso, i primi dati indicano un leggero vantaggio di Francesco Acquaroli, il candidato del centrodestra, nelle Marche. Matteo Ricci, sostenuto da Pd, Cinquestelle, Avs e Italia Viva è indietro di una manciata di punti. Bene il Partito democratico e Fratelli d’Italia, entrambi intorno al 25%. Scende l’affluenza che si attesta intorno al 50%, nove punti in meno di cinque anni fa. In Valle d’Aosta, invece, la chiusura finale è stata del 62,9%. Si registra una forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del centrodestra.

FLOTILLA VERSO GAZA, HERZOG: “INTERVERREMO MA NO FORZA LETALE”

Prosegue la rotta della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Le 42 imbarcazioni umanitarie scelgono di continuare il loro tragitto nonostante gli appelli delle istituzioni a trovare un accordo. L’ultimo a lanciare l’allarme è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, secondo il quale i rischi sarebbero “elevatissimi” se la Flotilla decidesse di intraprendere azioni per forzare il blocco navale. L’arrivo a Gaza è previsto per giovedì. Intanto, il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha provato ad allentare la tensione assicurando che le forze armate di Tel Aviv hanno l’ordine di intervenire ma “senza usare forza letale”.

MATTARELLA: “DAL SANGUE INNOCENTE DI MARZABOTTO RADICI ITALIA”

“A Marzabotto e a Monte Sole, dove la ferocia nazista giunse al culmine della propria disumanità e dove la guerra divenne indiscriminato sterminio, sono piantate le radici della Repubblica”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rende omaggio alle vittime civili trucidate dai Nazisti dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944 nel bolognese. “Ciò che avvenne nelle terre di Marzabotto e alle pendici del Monte Sole – sottolinea il capo dello Stato – fu l’eccidio più spaventoso”. Mattarella ricorda che “la Costituzione italiana, e lo stesso progetto di Europa, nacquero da quel sangue innocente per costruire una nuova civiltà di democrazia e di pace”.

STELLANTIS. ALLARME FIOM: “GRANDE FUGA DA ITALIA”

“Grande fuga dall’Italia” di Stellantis. La Fiom lancia l’allarme portando i numeri dei bilanci del gruppo. Dall’analisi presentata emerge che i dipendenti sono passati da 37.288 nel 2020 a 27.632 nel 2024, con una perdita di oltre 9mila posti. Se si guarda agli ammortizzatori sono interessati da cassa integrazione o contratti di solidarietà il 61,68%. In 20 anni, dal 2004 al 2024, è andata persa una produzione di automobili pari a oltre 515 mila unità. Per il segretario Michele De Palma la “situazione drammatica” richiede “un incontro urgente con l’ad Filosa” e di spostare il confronto sull’automotive dal Mimit a Palazzo Chigi.
