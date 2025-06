Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 30 giugno 2025

CARCERI, MATTARELLA: IL NUMERO DEI SUICIDI È DRAMMATICO

“Il numero dei suicidi nelle carceri è drammatico. Da troppo tempo non dà segno di arrestarsi, una vera e propria emergenza sociale su cui interrogarsi per porvi fine immediatamente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del corpo di polizia penitenziaria. Il capo dello Stato lancia l’allarme “sull’insostenibile sovraffollamento”, sulle “strutture carcerarie inadeguate” e sulle “carenze di organico”. Servono investimenti, ammonisce Mattarella, per garantire dignità ai detenuti, sicurezza alla collettività e migliori condizioni del lavoro per gli operatori di polizia.

CALENDA PROPONE UNA COSTITUENTE PER RISCRIVERE LA CARTA

Una riforma organica della seconda parte della Costituzione, affidata a un’assemblea costituente eletta con sistema proporzionale. È la proposta lanciata da Azione, in collaborazione con la Fondazione Einaudi, attraverso un disegno di legge costituzionale che prevede un organo ad hoc composto da 100 membri con un mandato esclusivo e limitato nel tempo: un anno, prorogabile di sei mesi. I costituenti non potranno essere parlamentari o membri del governo, né candidarsi alle successive elezioni. Per Carlo Calenda “se noi non riusciamo a fare questa riforma costituzionale, la prossima volta arriverà un dittatore. Dobbiamo salvare la democrazia”, dice.

TURISMO. CRESCE SPESA DEGLI STRANIERI CHE SCELGONO L’ITALIA

Cresce la spesa turistica degli stranieri che vengono in Italia e quella degli italiani che scelgono mete estere. E’ quanto emerge dall’indagine sul turismo internazionale condotta dalla Banca d’Italia. Nel 2024 la bilancia dei pagamenti del settore ha confermato la tendenza positiva del triennio precedente. Il surplus ha raggiunto 21,2 miliardi di euro, pari all’1% del Pil. Il saldo della bilancia turistica aumenta anche in Spagna e in Portogallo. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 5%, quella degli italiani all’estero del 4,5.

NAPOLITANO, UN FRANCOBOLLO PER I 100 DALLA NASCITA

Un francobollo in memoria di Giorgio Napolitano nell’anniversario dei cento anni dalla nascita. Ad emetterlo il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nella biblioteca del Senato stamane un convegno di studi promosso dalla Fondazione Gramsci, dall’Istituto italiano per gli studi storici e dell’Associazione Giorgio Napolitano alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. A ricordare il presidente emerito, scomparso nel 2023, il vice presidente del Senato Gian Marco Centinaio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’ex premier Giuliano Amato e Walter Veltroni, presidente dell’Associazione. Un “uomo ‘super partes’ di tutti gli italiani”, lo ha definito l’ex sindaco.

