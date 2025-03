Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 31 marzo 2025

MARINE LE PEN CONDANNATA E INELEGGIBILE, SALVINI LA DIFENDE

Marine Le Pen è stata condannata a quattro anni di carcere, di cui due da scontare con braccialetto elettronico, a una multa di 100.000 euro e a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. Non potrà quindi candidarsi alle elezioni presidenziali del 2027. Le Pen è accusata di appropriazione di fondi pubblici. Con lei dodici assistenti parlamentari dichiarati colpevoli per aver firmato dei “contratti fittizi”. Matteo Salvini, suo alleato in Europa, parla di “dichiarazione di guerra, in un momento in cui le pulsioni belliche di Von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire e non ci fermiamo- dice il segretario della Lega- avanti tutta amica mia”.

BANKITALIA: “DAZI E TENSIONI GEOPOLITICHE FRENANO L’ECONOMIA”

L’incertezza a livello mondiale causata dei dazi americani e le tensioni geopolitiche “penalizzano gli scambi internazionali” e accentuano “la frammentazione dell’economia mondiale contribuendo al rallentamento dell’attività produttiva”. A dirlo è il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, nella sua relazione in occasione dell’assemblea annuale della Banca d’Italia per l’approvazione del bilancio. Il risultato lordo dell’istituto nel 2024, sottolinea il numero uno di via Nazionale, è stato negativo per 7,3 miliardi di euro, con un peggioramento di 0,2 miliardi rispetto all’anno precedente. L’utile netto è di 844 milioni. Allo Stato vanno 644 milioni, 29 in più rispetto all’esercizio 2023.

RECORD DENATALITÀ, PER L’ISTAT È INVERNO DEMOGRAFICO

Diecimila neonati in meno e un tasso di fecondità ridotto ai minimi termini che rappresenta un record negativo degli ultimi trent’anni. L’inverno demografico italiano nel 2024 è diventato ancora più gelido. Nel report dell’Istat sugli indicatori demografici spiccano i dati sulle culle vuote. Appena 370mila nascite nel 2024, -2,6% rispetto al 2023. Il tasso di fecondità scende a 1,18 figli per donna, mai così basso dal 1995. Il 36,2% dei nuclei è composto da una sola persona. La Lega chiede di “ripristinare le detrazioni per ogni figlio a carico”, mentre le opposizioni denunciano un governo “che non fa niente” di fronte ai “giovani preparati che preferiscono emigrare”.

CODICE STRADA. MAGI: “DA SALVINI OPERAZIONE DA POLIZIA MORALE”

“Quella che è stata presentata come una misura che ha l’obiettivo di migliorare la salute e la sicurezza dei cittadini ha in realtà un intento meramente persecutorio e anticostituzionale”. Lo dice il leader di +Europa, Riccardo Magi, durante una conferenza stampa alla Camera sul nuovo codice della strada varato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Magi ha portato quindi la testimonianza di una docente scolastica di 30 anni trovata positiva alla cannabis dopo un incidente stradale. Si è poi scoperto che aveva perso i sensi a causa dell’epilessia di cui soffre. La donna si è vista sospendere la patente per un anno e dovrà affrontare un processo penale. “Salvini- spiega Magi- non solo è ignorante, ma è anche pericoloso. La sua è un’operazione da polizia morale iraniana”.

