Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 1 luglio 2025

PNRR. DISCO VERDE UE SU SETTIMA RATA, MELONI: “PRIMATO ITALIA”Via libera della Commissione Ue al pagamento della settima rata del Pnrr, pari a 18,3 miliardi di euro. Tutti gli obiettivi sono stati conseguiti. Tra questi diverse riforme: la legge sulla concorrenza, le misure per velocizzare i pagamenti della Pa e la revisione del servizio civile universale. Per la premier Giorgia Meloni “l’Italia conferma il primato europeo nell’avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria complessiva e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate”. Siamo “un modello per gli altri Stati membri”, conclude Meloni.

FOTI: “SETTIMA RATA PNRR RAFFORZA AUTONOMIA ENERGETICA”Con l’ok al pagamento della settima rata del Pnrr si rafforza l’autonomia energetica dell’Italia. A questa tranche sono infatti legati investimenti strategici, tra i quali il nuovo collegamento elettrico tra Sardegna, Corsica e penisola, e il collegamento elettrico sottomarino tra Sicilia, Sardegna e lo stivale. Il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, spiega che si tratta di “infrastrutture fondamentali per implementare le reti di trasmissione dell’energia e per rafforzare l’autonomia energetica dell’Italia”, con l’obiettivo di garantire a famiglie e imprese condizioni migliori.

PIANO MARE. MELONI: “È STRATEGICO, NOSTRA PRIORITÀ””L’attenzione al mare è una priorità del governo, è strategico valorizzare il vantaggio che l’Italia ha per la sua collocazione geografica”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’assemblea di Assarmatori. La premier ricorda che il governo ha varato il Piano Mare e sta “definendo la seconda edizione, con l’obiettivo di dare alle imprese un quadro quanto più snello possibile” e “sostenere i cantieri navali”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, garantisce l’impegno “per la sicurezza della navigazione” e per sostenere le imprese sul fronte dei costi dell’energia.

BANCHE. SCONTRO SU MPS, SALVINI: “QUALCUNO VOLEVA SPEZZATINO”Polemica sul presente e il futuro di Monte dei Paschi di Siena. “Sono contento che oggi sia al centro della scena- dice Matteo Salvini- mentre qualcuno aveva provato a svenderla, facendone uno spezzatino”. Mentre prosegue l’indagine dei giudici, che hanno riscontrato anomalie nella cessione del 15% della banca, Salvini assicura di non essere “preoccupato” per le inchieste. “La Lega- ricorda il vicepremier- era probabilmente l’unica che credeva che il Monte Paschi avrebbe potuto dar vita a un terzo polo bancario”. Più Europa attacca: “Salvini certifica che la scalata da parte di Mps a Mediobanca è una operazione politica di marca leghista, Giorgetti si dissoci”.

