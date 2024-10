Tg Politico-Parlamentare, l’edizione di martedì 1 ottobre 2024

MEDIO ORIENTE, MELONI SEGUE L’AZIONE ISRAELIANA IN LIBANO

È iniziata l’incursione di terra del Libano meridionale da parte delle forze militari israeliane. L’attacco sferrato dai soldati di Tel Aviv è accompagnato da bombardamenti su villaggi della regione. In Italia, Giorgia Meloni segue la situazione insieme ai ministri Tajani e Crosetto. Questa mattina la presidente del Consiglio ha telefonato al premier libanese Mikati assicurando “l’impegno italiano per un cessate il fuoco e una de-escalation a livello regionale”. Le opposizioni invitano il governo a riferire in aula quanto prima. I Cinquestelle a Bruxelles alzano i toni e chiedono all’Unione europea di “varare sanzioni” ed “embargo delle armi contro Israele”.

MATTARELLA VISITA L’UNHCR: PIENO SOSTEGNO, ATTENTI A DIGNITÀ

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a Ginevra con tappe alla sede dell’UNHCR (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) e al Cern (Centro Europeo per la Ricerca Nucleare) che oggi celebra i 70 anni. Mattarella è il primo capo di Stato italiano a visitare l’UNHCR. Incontrando l’Alto Commissario per i Rifugiati Filippo Grandi e il personale a Ginevra, Mattarella ha sottolineato “il pieno sostegno e apprezzamento per il ruolo svolto dall’Agenzia, segmento fondamentale delle Nazioni Unite a salvaguardia della dignità umana”. Nella sede del Cern, il presidente della Repubblica è intervenuto assieme ai leader degli Stati membri e associati del Centro con visita allo spazio espositivo Science Gateway.

IL FESTIVAL DELLE REGIONI A BARI, FOCUS SU DIGITALE E GREEN

Dal 19 al 22 ottobre, a Bari, arriva la terza edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome. Il tema è ‘La Regione del Futuro tra digitale e green’. Tra gli ospiti tanti ministri, la premier Meloni (che chiude i lavori il 22) e il presidente della Repubblica Mattarella, che sarà alla cerimonia di apertura. Il ‘padrone di casa’ Michele Emiliano, governatore della Puglia, sottolinea che si punta a spiegare il modo in cui “le Regioni collaborano al governo del paese e all’individuazione delle visioni strategiche”. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ricorda le sfide del digitale e del green declinate non in modo “ideologico” ma come “opportunità concreta”.

ALLA CAMERA ‘SBARCA’ LA FIERA DEL TARTUFO BIANCO DI PERGOLA

Cibo, cultura, arte, intrattenimento. Fratelli d’Italia a Montecitorio porta un assaggio di Marche. Durante una conferenza stampa è stata presentata la Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola che si terrà domenica 6, domenica 13 e domenica 20 ottobre. Il piccolo borgo di seimila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, si prepara alla 27esima edizione. Per il capogruppo di Fdi in commissione Attività produttive della Camera, Gianluca Caramanna, “iniziative come queste sono occasioni importanti per promuovere i territori con una sinergia tra cultura ed enogastronomia”. Erano presenti il deputato di Fdi Antonio Baldelli e il sindaco di Pergola Diego Sabatucci.

L’articolo Tg Politico-Parlamentare, l’edizione di martedì 1 ottobre 2024 proviene da Agenzia Dire.

