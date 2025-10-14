Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 14 ottobre 2025

VERONA. ESPLOSIONE DURANTE UNO SGOMBERO, MORTI TRE CARABINIERI

Tre carabinieri sono morti e altri 17 tra militari dell’Arma, poliziotti e Vigili del fuoco sono rimasti feriti in un’esplosione avvenuta durante uno sgombero di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. A provocare la deflagrazione sarebbero state le tre persone che occupavano lo stabile, tutte della stessa famiglia, già fermate dalle forze dell’ordine. Giorgia Meloni esprime “profondo dolore” per la morte dei militari. Di bilancio “terribile e drammatico” parla il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi; mentre il governatore del Veneto, Luca Zaia, lo definisce un “bollettino di guerra”.

PAPA LEONE DA MATTARELLA AL QUIRINALE, PRIMA VISITA UFFICIALE

Prima visita ufficiale di papa Leone XIV al Quirinale. Accolto da un picchetto d’onore e da una folla plaudente lungo le vie di Roma, il pontefice ha avuto un colloquio privato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e salutato le alte cariche istituzionali, tra cui la premier Giorgia Meloni. “Questa cerimonia suggella il legame imprescindibile tra Santa Sede e Italia”, ha detto Mattarella. “Tempi duri, ma non ci arrenderemo: due popoli e due Stati è l’unica soluzione per Gaza”, ha aggiunto il capo dello Stato. Il pontefice, ribadendo la collaborazione tra Chiesa e Stato per il bene comune, ha espresso “apprezzamento per l’impegno del governo” in favore dei bambini di Gaza.

Al VIA FORUM COLDIRETTI: “BENE CONTRIBUTO BANCHE IN MANOVRA”

Il settore agroalimentare in Italia vale 707 miliardi con 4 milioni di occupati ed esportazioni superiori ai 69 miliardi nel 2024. Sono i numeri rivendicati dal presidente Coldiretti, Ettore Prandini, che ha aperto il Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione che si svolge oggi e domani a Roma. Prandini guarda poi alla manovra, che sarà approvata questa settimana in Consiglio dei ministri, apprezzando il contributo delle banche “per lo sviluppo e l’attenzione ai settori produttivi”. Coldiretti chiede al governo “di far rientrare la filiera agroalimentare nei settori energivori, perché il costo dell’energia- sottolinea Prandini- ci penalizza rispetto ai nostri principali competitor europei”.

LA POVERTÀ IN ITALIA AUMENTA, SOPRATTUTTO TRA GLI STRANIERI

Aumenta la povertà in Italia. Secondo l’Istat, che ha rivelato i dati riferiti al 2023, 2,2 milioni di famiglie sono in “povertà assoluta”, per un totale di 5,7 milioni di individui: uno su dieci. Sono gli stranieri in particolare a risultare poveri: oltre 1,8 milioni di residenti, più di uno su tre. La povertà assoluta, secondo l’Istat, è la condizione di chi non può permettersi una spesa mensile sufficiente per acquistare beni e servizi essenziali, come cibo, vestiti e alloggio, per garantire uno standard di vita minimo. “Dati agghiaccianti”, li definiscono le opposizioni. Mentre la Cgil parla di un “record che certifica il fallimento e la responsabilità del governo”.

