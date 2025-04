Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 15 aprile 2025

CONTI PUBBLICI. GIORGETTI: “ITALIA ALL’ALTEZZA DELLE SFIDE”

“L’Italia sara’ all’altezza delle sfide che il quadro internazionale impone, continuando a difendere la solidita’ dei suoi conti”. Lo sottolinea il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al Salone del Risparmio. Giorgetti osserva poi che “se guardiamo al sistema pensionistico in prospettiva, e’ evidente che sara’ sempre piu’ essenziale il ruolo della previdenza complementare”. Una realtà “cresciuta costantemente” ma “nonostante il trattamento fiscale di favore” senza raggiungere “i livelli degli altri Paesi”. Il governo intende quindi “innovare il sistema della previdenza privata”.

OPPOSIZIONI UNITE: “BASTA OCCUPAZIONE MILITARE DELLA RAI”

Un tavolo comune per la riforma della Rai. I leader delle opposizioni cercano una convergenza per superare lo stallo sulle nomine a viale Mazzini. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Riccardo Magi hanno aderito alla proposta lanciata da alcune associazioni che parlano di “emergenza democratica” in Rai. Pd, Cinquestelle, Avs e Più Europa criticano la maggioranza per non aver recepito l’European media freedom act. “E’ ora di dire basta all’informazione occupata militarmente dalla destra”, dice Schlein. Intanto, Reporter senza frontiere fa scendere l’Italia al 46esimo posto della classifica per la libertà di stampa, “insidiata- secondo l’associazione francese- dal governo Meloni”.

DAZI. ANTITRUST: SISTEMA DISTORSIVO PER IMPRESE, CREARE MODELLO UE

L’introduzione di “un pervasivo reticolo di dazi” risulta gravemente “distorsivo del confronto concorrenziale tra imprese e tra Paesi”. E’ il monito lanciato dal presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, durante la presentazione al Senato della Relazione annuale dell’Antitrust. Secondo Rustichelli, è necessario che l’Ue rafforzi “il modello europeo di sviluppo affinché, si riducano le vulnerabilità strutturali e la dipendenza da fattori esterni”. Sempre a detta del presidente Antitrust, tale obiettivo “può essere raggiunto stimolando gli investimenti in tecnologia, eliminando le barriere all’entrata e all’uscita, migliorando l’efficienza del settore pubblico e del sistema giudiziario, nonché riducendo la complessità normativa che caratterizza l’ordinamento nazionale”.

SANTANCHÈ, PARTE PROCESSO, E SPUNTANO LAVORI VILLA A CARICO SOCIETÀ

La villa di Daniela Santanchè nella pineta della Versiliana a Marina di Pietrasanta, donata al figlio nel 2014, sarebbe stata ristrutturata scaricando i costi dei lavori su Visibilia srl. A riportarlo è il Fatto Quotidiano, secondo cui il ministro del Turismo avrebbe scaricato oltre 130mila euro sulla srl poi fallita. Oggi, intanto, è iniziato il processo che vede Santanché imputata insieme ad altre 16 persone per i falsi in bilancio nei rendiconti della società dal 2016 al 2020: il Tribunale di Milano ha chiesto ai pm di riformulare i capi d’accusa in merito alle false comunicazioni sociali, suddividendo le singole annualità e posizioni e indicando quale sia stato il deficit organizzativo della Visibilia srl in liquidazione.

