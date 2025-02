Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 18 febbraio 2025

MATTARELLA: “RUSSIA TORNI A RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

Sergio Mattarella risponde alle pesanti critiche arrivate dal governo russo. In visita di Stato in Montenegro, il capo dello Stato ribadisce il suo “sostegno all’Ucraina”, affiancando a questo “l’auspicio che la Russia torni a svolgere il suo importante ruolo nella comunità internazionale, nel rispetto di quei principi”. La speranza di Mattarella “è che in Ucraina si raggiunga una pace giusta e non fittizia, fragile o superabile in poco tempo”. E’ per questo, ha ribadito, che “da tre anni” l’Italia aiuta l’Ucraina a “resistere alla violenza delle armi, per ristabilire il diritto internazionale e la sovranità di ogni stato, piccolo o grande che esso sia”.

NEL 2024 RECUPERATI 26 MILIARDI DA EVASIONE FISCALE, È RECORD

Nel 2024 l’Agenzia delle entrate ha messo a segno il recupero dall’evasione fiscale “più alto di sempre”: sono stati incassati 26,3 miliardi, con un aumento del 6,5% rispetto al 2023. Un risultato ottenuto “anche grazie ad alcune norme introdotte da questo governo”, ha rivendicato Giorgia Meloni. “La nostra visione è chiara- ha aggiunto- non c’è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto merita di essere aiutato dallo Stato”. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato “l’impegno riformatore del governo per garantire un sistema fiscale certo, trasparente e semplificato”.

DRAGHI: “L’EUROPA AGISCA COME UNICO STATO”

L’Europa deve “agire come un unico stato” e la situazione dell’economia che “ristagna” richiede una “risposta rapida”. E’ il messaggio lanciato da Mario Draghi all’Europarlamento. Per l’ex presidente della Bce bisogna “abbattere le barriere interne, armonizzare e semplificare le normative nazionali”. Il sistema di difesa dell’Unione, dice, “è una delle vulnerabilità” e per il futuro rischiamo di “essere soli a garantire la sicurezza in Ucraina e nella stessa Europa”. L’ex presidente del Consiglio invita il Parlamento di Strasburgo ad agire “per costruire l’unità politica e realizzare un ambizioso programma d’azione”.

ALLA CAMERA FESTA PER GLI 85 ANNI DI DE ANDRÉ, CON DORI GHEZZI

Una vita in direzione ostinata e contraria. Nato a Genova il 18 febbraio del 1940, avrebbe compiuto oggi 85 anni Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori della musica italiana. Faber è stato festeggiato con un evento alla Camera dei deputati, a cui hanno partecipato autorità, amici e colleghi, oltre al suo grande amore Dori Ghezzi. Proprio la cantante ha regalato qualche aneddoto sulla loro vita insieme, in particolare sul sequestro in Sardegna: “Quel periodo per noi ha dato valore al concetto di libertà”, ha raccontato, svelando il rapporto che si era instaurato con i rapitori. “Uno di loro disse a Fabrizio che preferiva Guccini, e lui rispose: perché allora non avete rapito lui?”.

