Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 20 gennaio 2026

GROENLANDIA. GUERRA DEI DAZI, TRUMP ATTACCA IL VINO FRANCESE

Guerra fredda sull’Artico. Donald Trump alza la posta e minaccia dazi del 200% su vini e champagne francesi. Una ritorsione contro il ‘no’ di Emmanuel Macron all’acquisto della Groenlandia e al piano di pace per Gaza. Il presidente francese liquida le mire degli Stati Uniti come “incomprensibili”, ma la tensione spacca l’Italia. Mentre la Lega esulta per lo scampato pericolo sui prodotti nazionali, il ministro Crosetto frena: “Non si festeggia l’indebolimento dei partner”. L’opposizione accusa il governo di passività, mentre l’Unione europea studia una risposta da 93 miliardi: un pacchetto di massicce contromisure commerciali per colpire le esportazioni americane.

MATTARELLA: “IN ITALIA NUOVE POVERTÀ DA AFFRONTARE”

Ci sono “nuove povertà” da affrontare. A rilanciare l’allarme è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia a Torino per i 430 anni della Fondazione Ufficio Pio, ente che opera a favore di persone che vivono in difficoltà economiche e sociali. Il capo dello Stato sottolinea “le condizioni difficili” che caratterizzano il “disagio” di tanti giovani, le condizioni dei migranti, le difficoltà nell’approccio al lavoro, nel trovare un’abitazione. Mattarella ha ringraziato la Fondazione per “l’impegno concreto verso i più fragili e i deboli”.

MODA. E’ MORTO VALENTINO, IL CORDOGLIO DELLE ISTITUZIONI

Piange la moda mondiale. Si è spento a 93 anni Valentino Garavani. Lo stilista è morto ieri nella sua residenza romana sull’Appia antica. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha ricordato come “protagonista assoluto della moda mondiale”, mentre la premier Meloni ha espresso il cordoglio del governo per la perdita di un’icona del made in Italy. Messaggi di stima sono giunti dai ministri Tajani e Giuli e dai sindaci di Roma e Milano. La camera ardente sarà allestita domani e giovedì in piazza Mignanelli 23, a Roma. I funerali si terranno venerdì, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

VOTO AI SEDICENNI, AL VIA LA CAMPAGNA DI PIÙ EUROPA

Abbassare l’età del voto attivo alle cittadine e cittadini di 16 anni come avviene in altri Paesi europei. E’ l’appello dal titolo ‘Voto16’ presentato oggi a Montecitorio che si rivolge a tutte le forze politiche. La raccolta firme online ha l’obiettivo di introdurre la novità già dalle prossime elezioni politiche. Il segretario di Più Europa Riccardo Magi spiega che “siamo di fronte a una crisi della democrazia, a cui bisogna rispondere allargando gli spazi di partecipazione”. Anche i temi della politica, sottolineano i promotori, “sono troppo sbilanciati a sfavore delle giovani generazioni”.

