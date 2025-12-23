Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 23 dicembre 2025

OK ALLA MANOVRA IN SENATO, ENTRO CAPODANNO IL SÌ ALLA CAMERA

Il governo incassa al Senato la fiducia alla manovra prima della pausa di Natale. I sì sono stati 113, 70 i no e 2 gli astenuti. Dopo la votazione applausi dai banchi della maggioranza. Si tratta della quarta legge di bilancio del governo Meloni. Una manovra da circa 22 miliardi che ha provocato nel centrodestra non poche tensioni e spaccature, poi ricomposte, culminate nello scontro tra la Lega e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul tema pensioni. Il testo passa alla Camera per l’ok definitivo prima della fine dell’anno. La commissione Bilancio si riunirà sabato per poi passare la legge all’esame dell’Aula. Questo il timing: apposizione della fiducia domenica 28, voto sulla fiducia lunedì 29 e via libera definitivo il 30 dicembre.

TAGLIO IRPEF E PENSIONI, LE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Una legge di bilancio da 22 miliardi. E’ l’ammontare complessivo stanziato in manovra dopo gli iniziali 18,7 miliardi a cui si sono aggiunti 3,5 miliardi per le imprese. Tra le misure, il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 50mila euro e 200 milioni l’anno per il piano casa, scesi dai 300 previsti alla vigilia. Sale la cedolare secca sugli affitti brevi ma solo per la seconda casa e cambiano le pensioni: dal 2027 servirà un mese in più per poter accedere alla previdenza. Previsto un contributo di 1.500 euro per le famiglie con Isee fino a 30mila euro che scelgono le scuole paritarie. Infine, esce dal testo la contestata norma ‘salva datori di lavoro’. Quest’ultima permetteva alle aziende, se condannate, di non pagare gli arretrati ai dipendenti.

“UN ANNO TOSTO, RIPOSATEVI”, GLI AUGURI DI MELONI AI DIPENDENTI

Il 2025 è stato “un anno tosto, ora riposatevi che il prossimo sarà peggio…”. Giorgia Meloni scherza ma non troppo con i dipendenti della presidenza del Consiglio. Durante un brindisi natalizio nel cortile di palazzo Chigi, la premier si rivolge a uomini e donne della pubblica amministrazione: “Con me siete al servizio del popolo italiano- sottolinea- ognuno di voi fa la differenza”. Una giornata di festeggiamenti quella di Giorgia Meloni. I gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia le hanno regalato un costoso computer da quasi dieci mila euro. “Riposatevi- ha detto ancora- perché dobbiamo continuare a dare risposte agli italiani”.

NATALE, IL PRESIDENTE DELLA CAMERA IN MISSIONE IN KOSOVO

Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sarà domani in visita al contingente italiano della missione NATO KFOR, in Kosovo. Vigilia di auguri quindi ai nostri militari all’estero per la terza carica dello Stato che in mattinata sarà a Pristina e poi al Camp Villaggio Italia di Pec/Peja. Alla Base sarà accolto dal Comandante del contingente dell’Esercito Italiano presso il Camp e dal Comandante del contingente dell’Arma dei Carabinieri di stanza presso il Camp Multinational Specialized Unit di Pristina. A seguire lo scambio di auguri con il personale militare del contingente Nato Kosovo Force. Ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invece fatto visita ai militari italiani in Libano.

