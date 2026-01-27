Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 27 gennaio 2026

GIORNO DELLA MEMORIA. MATTARELLA: “L’ANTISEMITISMO RIAFFIORA”

“Nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale, per i germi della discriminazione, per l’antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza e coltivano odio”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno della memoria. Parlando al Quirinale, il capo dello Stato sottolinea che la Shoah è stata “uno sterminio lungamente progettato e programmato”, un “sistema di morte” favorito da “un’infida campagna di propaganda e manipolazione”. Per la premier Meloni l’antisemitismo è “un morbo che è tornato a diffondersi con forme nuove”. Alla cerimonia in prima fila Liliana Segre, Edit Bruck e Sami Modiano.

L’ICE ALLE OLIMPIADI. LE OPPOSIZIONI INCALZANO PIANTEDOSI

L’ombra dell’Ice sui Giochi invernali di Milano-Cortina. La possibile presenza di agenti americani in Italia accende lo scontro politico. Mentre le opposizioni chiedono chiarimenti urgenti, Antonio Tajani prova a smorzare le polemiche: “Non faranno ordine pubblico in strada, collaboreranno solo nelle sale operative. Non arrivano mica le SS”. Gli agenti dell’Ice dovrebbero fare da scorta al vicepresidente Vance e al segretario di Stato Rubio. Alle opposizioni non bastano le parole di Tajani e chiedono al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di venire in aula a chiarire.

REFERENDUM. ARRIVA IL ‘VADEMECUM’ DI FI, MULÈ: DA ANM FAKE NEWS

Contro le “fake news e la disinformazione” arriva il vademecum di Forza Italia. Una guida che spiega le ragioni del ‘sì’ alla riforma della giustizia in vista del referendum fissato a marzo. In conferenza a Montecitorio, Giorgio Mulè sottolinea che “stiamo affrontando una campagna referendaria che si contraddistingue per la fuga dalla realtà, incarnata dall’Associazione nazionale magistrati, che sta portando il dibattito su un terreno che nulla c’entra con la riforma”. Il partito fondato da Silvio Berlusconi ha elaborato anche un decalogo con le “dieci garanzie per una giustizia seria e rigorosa”.

SONDAGGI. M5 SCENDE ANCORA, BENE FDI E PD

Scenario in leggera crescita per le due forze principali del panorama politico italiano. Fratelli d’Italia consolida il proprio primato salendo al 31,2%, seguito dal Partito democratico che mostra segnali di vitalità portandosi al 22,6. Nel campo delle opposizioni c’è da registrare la nuova flessione del Movimento 5 Stelle che scende al 12,1%, perdendo più di mezzo punto percentuale in due settimane. Forza Italia frena la sua crescita, si attesta all’8,2% e si vede tallonata dalla Lega, distanziata appena da uno 0,2. Tra le altre formazioni si registra il trend positivo dell’Alleanza Verdi e Sinistra e di Azione. Rimangono invece invariate le percentuali di Italia Viva e +Europa, mentre Noi Moderati subisce un lieve calo.

