Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 28 febbraio 2025

MATTARELLA: “AUSCHWITZ MONITO INSUPERABILE, MAI PIÙ”

Auschwitz non è “una parentesi, per quanto orribile, che alberga nel fondo dell’animo dell’uomo. È un monito insuperabile”. Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso delle celebrazioni del Giorno della Memoria al Quirinale alla presenza della premier Giorgia Meloni, di autorità politiche e di diversi sopravvissuti della Shoah, tra cui la senatrice a vita Liliana Segre. A loro si è rivolto Mattarella: “La vostra sofferenza ha plasmato lo spirito e la forma della nostra Costituzione”, ha detto il capo dello Stato. “È importante in questo momento attualizzare” il racconto di quanto è accaduto nei campi di sterminio, ha osservato Meloni, secondo la quale “è una di quelle battaglie che non si finisce mai di combattere”.

LA NAVE CASSIOPEA CON 49 MIGRANTI IN ALBANIA

Ha fatto il suo ingresso nel porto di Shengjin, in mattinata, il pattugliatore Cassiopea della Marina Militare italiana con a bordo 49 migranti messi in salvo al largo di Lampedusa. Si tratta del terzo sbarco in Albania, dopo quelli del 16 ottobre e dell’8 novembre scorso. Sulla nave bengalesi, egiziani, ivoriani e gambiani, sottoposti alle procedure accelerate di frontiera previste per chi proviene da Paesi sicuri. I migranti andranno nel centro di Gjader dove si svolgeranno le udienze di convalida del trattenimento in base alla vulnerabilità rispetto al Paese di provenienza. A decidere saranno le Corti d’Appello e non più le sezioni immigrazioni dei Tribunali.

DOMANI I CAMPIONI DEL TENNIS AL QUIRINALE, SINNER NON VA

Domani i campioni del tennis, con le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis, saliranno al Quirinale per festeggiare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella i trionfi 2024. Non ci sarà Jannik Sinner, fresco vincitore degli Open di Australia. Il numero uno al mondo soffre di un affaticamento dopo il grande sforzo sostenuto a Melbourne e i medici gli hanno consigliato riposo assoluto. Tanto che già nella giornata di ieri aveva comunicato la decisione di rinunciare al torneo di Rotterdam. Da Mattarella sarà presente il resto della nazionale di Davis guidata dal capitano Filippo Volandri e le azzurre con a capo Tathiana Garbin.

REGOLE SALVA-CASA, ARRIVANO LE LINEE GUIDA

‘Tavolo casa’ al Mit con il ministro Matteo Salvini per presentare le linee guida interpretative del dl ‘salva-casa’ che saranno di supporto agli enti locali per l’attuazione. Il vicepremier ha ricordato che il decreto ha puntato sulla semplificazione delle regole a vantaggio del cittadino, ad esempio con il silenzio assenso sulle domande edilizie entro 45 giorni e con regole più ‘snelle’ per il recupero dei sottotetti e per i cambi di destinazione d’uso. Salvini ha spiegato che “da oggi milioni di italiani potranno tornare pienamente proprietari dei loro immobili, comprarli o venderli, con ricadute positive sull’economia”. Più immobili sul mercato, affitti e prezzi meno cari, ha sottolineato.

