Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 4 febbraio 2025

ALMASRI. DOMANI IN PARLAMENTO INFORMATIVA DI NORDIO E PIANTEDOSI

Saranno i ministri Nordio e Piantedosi a riferire domani in Parlamento sul caso Almasri. Dopo giorni di pressing, le opposizioni ottengono la presenza in aula dei ministri della Giustizia e dell’Interno. Non ci sarà Giorgia Meloni e nemmeno la diretta televisiva, rifiutata dalla maggioranza. Appuntamento domani mattina alla Camera e nel pomeriggio in Senato. Nordio e Piantedosi “daranno adeguate risposte”, assicura il ministro Luca Ciriani. “Meloni scappa e si nasconde dietro i suoi ministri”, ripetono le opposizioni.

MIGRANTI. MELONI: SERVONO REGOLE SERIE E LEGALITÀ

“La gestione dei flussi migratori è stata terreno fertile per criminali senza scrupoli”. La premier Giorgia Meloni torna sul tema migranti commentando l’inchiesta della DDA di Salerno, che ha svelato oltre duemila richieste false di permessi di soggiorno. Per Meloni servono “regole serie e legalità” contro un “sistema che speculava sull’immigrazione, sfruttando cittadini stranieri disposti a pagare pur di ottenere un permesso di soggiorno”. Per questo il governo ha presentato “un esposto all’Antimafia per fare luce sulle troppe anomalie”. Insorge il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, che accusa la premier di prendere posizione contro i criminali mentre “non spiega agli italiani perché ha rimpatriato con volo di Stato un boia, al centro dei traffici di migranti”.

DISTURBI MENTALI PER UN ITALIANO SU SEI, PRONTO PIANO NAZIONALE

La salute mentale “è un tema cruciale per il presente e il futuro dell’Italia” che in Italia interessa “una persona su sei”. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della presentazione di un rapporto al Ministero, sottolinea che “la pandemia e le crisi geopolitiche hanno aggravato in maniera significativa la situazione”. In particolare c’è un aumento significativo dei disagi psicologici tra i giovani e le donne. Il ministro annuncia quindi un piano nazionale “che mancava da 10 anni e non era più adatto a rispondere in maniera efficace ai bisogni di oggi”.

DA ENNA A VICENZA, A 122 COMUNI IL PREMIO ‘PLASTIC FREE’

Da Latina e Viterbo fino a Bari e Benevento, passando per Enna, Pisa, Ferrara e Vicenza. Sono 122 i Comuni premiati con il riconoscimento Plastic Free 2025 che si sono distinti per la lotta contro gli abbandoni illeciti, la promozione di comportamenti responsabili, l’impegno in una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. La regione con più riconoscimenti è l’Abruzzo con ben 16, seguita da Sicilia con 14, Puglia e Veneto ne hanno 12, Lombardia e Campania con 10 premi. Per il presidente della commissione Ambiente della Camera, Mauro Rotelli, “il problema non è la plastica in sé, ma il suo abbandono incontrollato. La sinergia tra istituzioni e cittadini è fondamentale”, ha concluso.

