Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 1 luglio 2026

GUERRA IN IRAN, TRUMP: “ABBIAMO VINTO SENZA L’UE”

Donald Trump annuncia “un accordo vicino con Teheran”. La firma potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo il presidente Usa, l’Iran avrebbe accettato di rinunciare al nucleare. Il sito di informazione Axios riferisce che l’intesa sarà firmata a Ginevra. Quattro aerei da carico C17 sarebbero già partiti dagli Usa diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale parteciperà il vicepresidente Vance. Il memorandum da firmare conterrebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei combattimenti in Libano. L’Iran frena: “Non c’è ancora una conclusione definitiva”. “Il G7 e l’Europa sono stati irrilevanti, abbiamo vinto la guerra da soli”, ha commentato Trump in una telefonata con un giornalista italiano. Si è detto “colto di sorpresa” dall’annuncio il premier israeliano Netanyahu.

TRE ANNI DA MORTE BERLUSCONI, MELONI: “PROTAGONISTA ASSOLUTO”

Tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia si è spento il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. Sui social il ricordo della premier e degli altri leader. “Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana – ha scritto Giorgia Meloni – Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo che non si è interrotto e continua ancora”. “Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C’è stato tanto da imparare da lui”, il messaggio su X di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario azzurro. Anche Matteo Salvini dedica un post al Cavaliere e fondatore del gruppo Fininvest: “Ci manchi, Silvio”.

APPELLO DEL PAPA AI TRAFFICANTI DI ESSERE UMANI: “FERMATEVI”

“Fermatevi. Convertitevi”. E’ l’appello ai trafficanti di esseri umani di Papa Leone XIV dall’isola di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna, rifacendosi al discorso di Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato al termine della Messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Wojtyla si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, Papa Leone a chi inganna e riduce in schiavitù i migranti in cerca di un futuro. Ieri il Pontefice, a Gran Canaria, ha gettato in mare una corona di fiori (come fece Papa Francesco a Lampedusa) e ha benedetto una croce realizzata col legno di un’imbarcazione. Ha ricordato che i migranti non sono “numeri né fascicoli” ma “persone” la cui vita “va protetta”.

ACCADEMIA LINCEI, CHIUSURA ANNO ACCADEMICO CON MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, come da tradizione, alla chiusura dell’anno accademico dell’Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia è stata aperta dalla relazione di Roberto Antonelli, presidente dell’Accademia, al termine della quale sono stati conferiti il Premio Nazionale “Presidente della Repubblica 2026” e proclamati i vincitori del “Premio Linceo per la linguistica” e del Premio “Ministro della Cultura 2026”. Assegnati anche i Premi internazionali “Antonio Feltrinelli”, che celebrano l’eccellenza e l’impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. Era presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

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